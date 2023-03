FORTIER, Hélène



À Québec, le 22 février 2023, à l'âge de 59 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille madame Hélène Fortier, épouse de monsieur Michel Trudel. Elle était la fille de madame Aline Giroux et de feu monsieur Raymond Fortier. Native de Ste-Brigitte-de-Laval, elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Brigitte-de-Laval. Madame Fortier laisse dans le deuil son époux Michel Trudel ; ses enfants : Stéphanie Trudel (Pascal Morin) et Jean-Dominique Trudel ; sa mère Madame Aline Giroux-Fortier ; ses soeurs : Estelle (Jean-Paul Côté), Martine (Gaétan Martel), Claire (Denys Lepage), Louise (Jocelyn Fortier) et Chantal ; ses beaux-parents : Françoise Martel et Roland Trudel ; sa belle-soeur Diane Trudel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Léon Fortier. Un remerciement spécial au personnel de L'Hôpital de L'Enfant-Jésus tout particulièrement au Dr Munger et au Dre Michaud ainsi qu'au Dre Cyr, Dre Couturier, Catherine Genest inf. et Johanne Audet du CLSC Orléans pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc, H1N 9Z9, tél. 1-888 768-6669, https://poumonquebec.ca/faire-un-don/