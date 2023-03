VEILLEUX, Martin



À la Maison Michel-Sarrazin, le 21 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Martin Veilleux. Il était l'époux de dame Marie-Claude Rivard et le fils de feu dame Jacqueline Goupil et de feu monsieur Odéric Veilleux. Il demeurait à Sainte-Foy.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Claude Rivard; son fils Éric (Nancy Daigle); ses petits-fils : Kevin (Angélique Boivin) et Mikaël (Marilou Taillon); son arrière-petit-fils Loïk; ses frères et sœurs : Gaétane (Yvan Bégin), feu Nicole (Roger Mercier), feu Richard (Julie Picard), Claire (Yves Fecteau), Francine (Stéphane Côté), Brigitte (Roger Paquet) et Denis (Doris Lapointe); ses deux belles-sœurs : Reine-Alice Rivard (feu Raoul Jean) et May-Carole Rivard (feu Jean-Paul Bacon); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, au 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél.: 418-687-6084, site Web : www.michel-sarrazin.ca.