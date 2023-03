Fox News, cancer de la démocratie américaine

Ce porte-voix de la droite – parfois mépris pour un réseau d’information – traverse une turbulence qui en dit long sur le climat politique de nos voisins.

Oui, le mot « News » est entre guillemets. En effet, le réseau qui domine les cotes d’écoute des chaînes d’information continue aux États-Unis est essentiellement un organe de propagande pour la droite et pour le Parti républicain.

Ces jours-ci, ce lucratif joyau de l’empire médiatique du milliardaire australo-américain Rupert Murdoch traverse des tempêtes qui risquent de lui coûter très cher.

Une poursuite de 1,6 milliard $

D’abord, le réseau est l’objet d’une mégapoursuite en diffamation intentée par le fabricant de machines de votation Dominion Voting Systems. Les tribunaux américains sanctionnent très rarement les organes de presse dans ce genre de poursuite, mais la preuve de Dominion est si solide que Fox « News » risque fort de passer à la caisse.

Les faits révélés dans le cadre de cette affaire sont dévastateurs. Des conversations internes de Fox prouveront probablement que les vedettes du réseau persistaient à colporter de fausses rumeurs de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020 alors qu’ils savaient pertinemment que ces rumeurs étaient sans fondements.

Puisque Fox perd des téléspectateurs de la droite fêlée à des réseaux comme Newsmax et OANN, ses responsables jugent qu’il est préférable de servir aux auditeurs les mensonges qu’ils veulent entendre plutôt que la vérité qui dérange. Et qu’on ne vienne pas me dire que les autres le font aussi ! Ce genre de pathologie est infiniment plus présent à droite qu’à gauche.

Javelliser le 6 janvier 2021

L’autre controverse entoure la tentative pathétique de l’animateur vedette Tucker Carlson de blanchir les insurgés du Capitole, diffusée lundi soir.

Il était déjà scandaleux que Carlson ait eu un accès exclusif à 42 000 heures de vidéo par une décision arbitraire du président de la Chambre, Kevin McCarthy (en réponse au chantage de représentants de la droite fêlée dans son caucus).

Carlson en a ajouté une couche en réclamant que les insurgés trumpistes soient libérés et traités en héros, histoire de consolider son emprise sur les millions d’auditeurs qui subissent quotidiennement un lavage de ce qui leur reste de cerveau en l’écoutant.

À propos, c’est ce même Carlson qui, dans des communications privées, méprise la crédulité de ses auditeurs et dit au sujet de Donald Trump qu’il « le déteste passionnément ».

Un grand ménage s’en vient à Fox « News » et on n’a pas fini d’entendre à quel point ce réseau cause préjudice à la démocratie.

Maladie contagieuse

La démocratie américaine est malade et, si elle finit par y passer, ceux qui en feront l’autopsie identifieront Fox « News » comme un cancer qui a précipité la chute.

On pourrait prétendre que ce problème américain ne nous concerne pas, mais un nombre non négligeable de Canadiens regardent Fox « News » et finissent par croire dur comme fer aux mensonges que cette chaîne colporte.

Comme on l’a constaté chez nous lors de l’épisode des « convois de la liberté », de telles pluies acides intellectuelles risquent de pousser la droite canadienne vers la paranoïa populiste qui a infecté le Parti républicain. Ça, ça nous concerne.