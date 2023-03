«Frissons VI»: une cascadeuse québécoise affronte Ghostface

La cascadeuse québécoise, Flavie Groleau, a réalisé «un rêve d’adolescente» l’été dernier en se retrouvant face à Ghostface sur le plateau de Frissons VI, à Montréal.

Comme plusieurs fans d’épouvante de sa génération, Flavie Groleau a grandi avec la saga Frissons (ou Scream, dans sa version originale). Elle n’a donc pas hésité lorsqu’on lui a demandé d’être la doublure de l’actrice Melissa Barrera, héroïne du sixième chapitre tourné à Montréal l’été dernier.

«Je connais la série par cœur. Quand on m’a demandé de travailler sur Frissons VI, j’ai eu l’impression de réaliser un rêve d’adolescente ; j’étais tellement excitée [rires]. Sur le plateau, j’étais celle qui connaissait le plus les personnages, leurs motivations et leur personnalité», raconte-t-elle, en entretien au Journal.

Rencontre au sommet

Ces connaissances approfondies de la saga horrifique sont venues aider l’équipe entière lorsqu’est venu le temps de chorégraphier certaines scènes de combat. Un exemple? L’affront entre Gale Weathers (alias Courteney Cox) et l’infâme Ghostface. Cette rencontre au sommet, Flavie Groleau le savait d’ores et déjà, allait être une des plus attendues de ce sixième chapitre, débarqué sur nos écrans aujourd’hui.

Photo Pierre-Paul Poulin

«C’était une scène particulièrement importante, alors il fallait que tout soit parfait. Courteney Cox est dans chaque film depuis le premier. Et comme les fans ont vu le personnage de David Arquette mourir dans le chapitre de l’an dernier, ils savent que le danger est réel», avance-t-elle.

La Québécoise ne peut évidemment pas révéler l’issue de ce duel, pas plus que les autres détours de l’intrigue de Frissons VI. La production garde jalousement les moindres détails des aventures – et victimes – de Ghostface, et ce, depuis le tournage.

«On devait porter des chandails à capuchon quand on sortait du plateau, et dès qu’on franchissait la porte, on entrait dans un véhicule qui nous emmenait où on devait aller. Ils prennent ça très au sérieux et il y avait énormément de règles de sécurité», atteste Flavie Groleau.

Sécurité

Cette sécurité, servant d’abord principalement à protéger de fuites potentielles, a été renforcée davantage en cours de tournage lorsqu’un fan obsessif a formulé des menaces explicites à l’endroit de certains membres de l’équipe du film. Une situation qui a été prise en charge rapidement, sans jamais miner l’ambiance sur le plateau.

Malgré la violence de certaines scènes de Frissons VI, Flavie Groleau affirme avoir vécu une des expériences les plus amusantes et conviviales aux côtés de Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, le noyau d’interprètes du film.

«Tout le monde était hyper friendly. Les réalisateurs sont passionnés, et les acteurs sont tellement investis dans leur rôle. Ils voulaient être impliqués au maximum dans leurs scènes d’action, ils se donnaient à fond. Je le referais demain matin», confie Flavie Groleau.