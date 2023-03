Ingérence chinoise: Trudeau pense à lui, pas aux Canadiens

Le gouvernement Trudeau traverse une crise d’une ampleur inégalée depuis le scandale du Sénat à l’époque de Stephen Harper, concernant le remboursement de dépenses illégales à d’anciens sénateurs conservateurs.

Tout comme Harper, Trudeau perdra ses prochaines élections s’il n’arrête pas ses fourberies à propos de l’ingérence du gouvernement chinois dans nos élections.

Harper n’a pas été battu « à cause » du scandale du Sénat et Trudeau ne sera pas battu « à cause » du scandale des manœuvres de Pékin.

Dans les deux cas, ce sont les mensonges et la dissimulation qui causent le plus grand tort. Harper n’a jamais réussi à restaurer la confiance du public et s’est fait remercier de ses services sans ménagement.

Si l’on se fie à sa performance de cette semaine, Trudeau pourrait bien connaître le même sort. En fait, tout dépend de lui. Son destin est entre ses mains. Est-ce qu’il peut commencer à jouer franc-jeu avec les Canadiens ou est-ce qu’il va continuer de jouer à la cachette ?

En politique, lorsqu’on n’est pas cru, on est cuit... et il n’y a plus grand monde qui croit Trudeau.

Tout a commencé à Bali

La racine de cette crise remonte au moment où Trudeau, l’ex-professeur suppléant d’art dramatique, a interpellé le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G-20 à Bali, en novembre dernier.

Trudeau et son entourage étaient plus qu’heureux de « spinner » qu’il avait réprimandé Xi pour (écoutez bien !)... l’ingérence du gouvernement chinois dans les élections au Canada !

C’est une fois de retour au pays que les choses ont commencé à se compliquer pour Trudeau. À la Chambre des communes, il fait semblant de ne pas comprendre lorsqu’on lui a posé des questions sur l’ingérence qu’il avait lui-même alléguée.

C’est à partir de ce moment que les partis d’opposition et les journalistes ont commencé à comprendre qu’il y avait anguille sous roche.

Fidèle à son habitude, Trudeau persiste et signe. Son insistance à répéter qu’il n’avait pas été informé des manœuvres de Pékin a été de toute évidence la goutte de trop pour les gens des agences de sécurité qui l’en avaient bel et bien informé.

Une série de fuites

C’est à ce moment qu’une série de fuites de documents secrets de nos services de renseignements s’est retrouvée dans les journaux. C’était très clair que Trudeau n’avait pas dit la vérité !

Trudeau a essayé toutes sortes d’esquives, mais c’était écrit noir sur blanc que le résultat électoral dans plusieurs circonscriptions avait été affecté par des manœuvres illégales du régime communiste chinois, et que Trudeau en avait été informé.

Pourquoi Trudeau n’a-t-il rien fait ? Parce que de toute évidence, ce sont les libéraux qui en ont profité le plus, aux dépens des conservateurs.

Calcul électoral libéral

Une nouvelle carte électorale fédérale entrera en vigueur bientôt et elle favorise les conservateurs. Trudeau disposera alors d’une fenêtre de sept mois pour déclencher une élection qui se tiendrait toujours en vertu de la carte actuelle.

Trudeau essaie de gagner du temps avec son « rapporteur spécial » pour qu’une inévitable commission d’enquête ne puisse entendre des témoins avant une élection que Trudeau déclencherait à l’automne.

Il pense à lui-même, pas aux Canadiens et à notre démocratie.