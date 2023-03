JPMorgan poursuit un ancien cadre pour ses liens avec Jeffrey Epstein

La banque américaine JPMorgan Chase, poursuivie pour ses liens avec le financier décédé accusé de crimes sexuels sur mineurs Jeffrey Epstein, a elle-même porté plainte contre un de ses anciens cadres, Jes Staley, estimant qu'il porte toutes les responsabilités dans cette affaire.

Une femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, et le gouvernement des îles Vierges américaines ont attaqué l'établissement fin 2022, lui reprochant d'avoir facilité les agissements de Jeffrey Epstein en lui permettant de financer ses activités.

Les plaignants affirment que JPMorgan savait que Jeffrey Epstein enfreignait la loi. Ils accusent en particulier Jes Staley, 66 ans, de l'avoir protégé et d'avoir fait en sorte qu'il puisse payer ses victimes.

AFP

Dans des documents judiciaires déposés mercredi devant un tribunal de New York, JPMorgan réfute ces accusations, la banque ayant demandé à ce que les plaintes à son encontre soient rejetées.

Mais si la banque devait être condamnée à verser des indemnités, Jes Staley devrait en être responsable, affirme l'établissement.

JPMorgan accuse aussi Jes Staley, salarié entre 1979 et 2013, d'avoir enfreint ses obligations fiduciaires, notamment en ne rapportant pas certains faits pouvant endommager «ses finances ou sa réputation».

«Dans la mesure où Staley était au courant des abus sexuels commis par Epstein, y a participé ou en a été témoin, et qu'il ne les a pas signalés à JPMorgan, qu'il les a activement dissimulés ou qu'il a fait de fausses déclarations à JPMorgan, Staley, et non JPMorgan, est responsable des préjudices qu'Epstein a pu causer» à la plaignante, est-il écrit dans la plainte.

Après son départ de JPMorgan, Jes Staley avait travaillé pour la société d'investissements Blue Mountain Capital Management avant d'être nommé à la tête de la banque britannique Barclays en 2015.

Faisant l'objet d'une enquête pour ses liens avec Jeffrey Epstein, Jes Staley avait quitté son poste fin 2021. Une avocate de Jes Staley n'avait pas dans l'immédiat répondu jeudi à une requête de l'AFP.

Jeffrey Epstein avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois pour avoir conduit des jeunes filles à se prostituer en Floride, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

Inculpé et arrêté en 2019 pour avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous son emprise et avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, il s'était suicidé en prison quelques semaines plus tard, avant d'être jugé.