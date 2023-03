Le silence complice des adultes

Un enseignant de 28 ans a plaidé coupable cette semaine à Montréal pour agression sexuelle sur des jeunes filles mineures. Une enseignante du secondaire a exploité sexuellement une de ses élèves durant des années. Elle a aussi avoué sa culpabilité.

• À lire aussi: Crimes sexuels sur des élèves: un prof au primaire de Montréal-Nord plaide coupable

• À lire aussi: En «couple» avec une élève de 13 ans: une éducatrice spécialisée coupable d’exploitation sexuelle

Dans ce dernier cas, l’éducatrice spécialisée devait aider l’adolescente issue d’une famille défavorisée et dysfonctionnelle. L’exploitation a duré trois ans. Dans ce cas de figure, avec le consentement de la mère de la jeune fille, qui profitait d’avantages monétaires.

Ces cas illustrent de façon choquante le silence scandaleux d’une partie des adultes entourant les enfants abusés. Le cas de l’enseignante qui avait convaincu la jeune fille perturbée que les deux formaient un couple met aussi en lumière un des tabous les plus secrets et étouffants, à savoir la pédophilie féminine.

Dans un tout autre cas de figure, la dénonciation des initiations des jeunes joueurs de hockey soumis à toutes les outrances sexuelles sous le regard quasi pornographique des cadres complaisants qui, dans le meilleur des cas, jouaient les distraits a révélé l’immoralité d’un milieu qui s’attend normalement à être encensé.

Perversions

Il n’y a pas assez de mots pour décrire cette dégradation, cette perversion et cette pourriture morale dont les tentacules se déploient jusqu’aux abysses de nos sociétés en déliquescence.

Le silence des adultes que l’on constate dans tous ces cas de figure impliquant le viol physique mais aussi symbolique de nos enfants a la force d’une explosion souterraine.

À quoi servent nos chartes des droits, nos batailles pour la dignité et l’intégrité humaines dont nous nous gargarisons jusqu’à l’étouffement ?

Où logent les courageux qui imposent une parole clairvoyante, ferme mais pleine d’espoir devant ces exactions d’adultes, faiblards, égocentriques et à la tolérance à lever le cœur ?

Salauds

Nous serions des salauds si nous laissions croire que nos lois sont capables de protéger les enfants des prédateurs. Ce sont des hommes et des femmes, répétons-le, qui instrumentalisent les enfants en fonction de leur moi tout-puissant et de leurs blessures inguérissables.

Non, la pédophilie ne se soigne pas, contrairement à ce que tant de gens et de spécialistes consentent à croire. Elle se reproduit selon les modes du moment. Par exemple, la technologie actuelle est une rampe de lancement facile pour les recruteurs pédophiles de la planète entière, bien à l’abri entre les quatre murs de leur maison. Nous ne nous sommes jamais assez méfiés des adultes qui « aimaient » tant les enfants. Les leurs comme ceux des autres.

Permettez-moi une remarque personnelle. Le réalisateur qui m’a agressée à l’âge de 12 ans dans un studio sombre de Radio-Canada se « spécialisait » dans les émissions pour enfants qui exigeaient leur présence sur le plateau.

Tout ce monde est décédé depuis, évidemment. Mais je me suis toujours demandé pourquoi la direction de l’époque ne s’est jamais interrogée alors sur son exigence d’être entouré d’enfants à partir de cinq ou six ans et pourquoi elle a consenti donc à lui fournir de la chair très fraîche pour son émission, Les Ondes enfantines.