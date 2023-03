Les adresses du Cuisinomane: 7 cabanes à sucre qui valent le détour

Urbaine ou en région, traditionnelle ou réinventée, mais toujours gargantuesque et gourmande : place à la saison des cabanes à sucre !

C’est le moment de se rassembler en famille ou entre amis, puis de se faire plaisir autour d’un festin où le sucre sera évidemment de la partie. Aucune retenue et aucun remords : après tout, ça n’arrive qu’une fois par année !

Labonté de la Pomme

Le fameux étagé campagnard, la soupe à l’oignon à l’érable et au fromage Oka, les saucisses fumées maison aux pommes, bacon et érable, le jambon fumé au bois de pommier... Le festin de La Cabane à Pomme bat son plein au verger Labonté de la Pomme ! On se rend sur place pour vivre une expérience hors norme (que je recommande fortement de vivre au moins une fois), ou l’on commande la boîte pour reproduire le repas à la maison. Un menu végétarien est offert, tout comme pour les enfants de 4 à 11 ans. Les moins de 4 ans mangent gratuitement.

► labontedelapomme.ca

► 405, rang de l’Annonciation, Oka

Aux Délices des Sucres

Aux Délices des Sucres, à Saint-Lin–Laurentides, est une cabane à sucre à échelle humaine qui se veut traditionnelle – soupe aux pois, fèves au lard, omelette, jambon –, mais dont l’expérience peut être agrémentée de plusieurs autres spécialités de l’endroit. La maison est d’ailleurs l’un des seuls producteurs de fromages au lait de bufflonne au Québec, notamment reconnu pour sa mozzarella di buffala, qui figure sur le menu des sucres. On profite également du foyer extérieur, ainsi que des sentiers pédestres sur l’érablière pour aider à faire descendre le festin.

► chezrosa.ca/cabane-aux-delices-des-sucres/

► 290, côte Jeanne, route 158, Saint-Lin–Laurentides

Vignoble du Ruisseau

Le pittoresque (rien de moins !) Vignoble du Ruisseau est loin de ne faire que du vin. Dès les premiers signes du printemps, la table champêtre et érablière se met en mode « cabane à sucre », en proposant un menu à la limite du traditionnel – mais ô combien alléchant –, où le sirop d’érable de la maison et les légumes de la ferme sont à l’honneur. Potage de courge accompagné d’une brioche à l’érable et d’un beurre baratté au foie gras, cretons maison, omelette soufflée aux épinards, jambon grand-mère à l’érable, pouding chômeur et rhubarbe sont quelques mets figurant au menu 2023. Un menu pour les enfants de moins de 12 ans est aussi offert (28 $), et les bambins de moins de 4 ans mangent gratuitement.

► levignobleduruisseau.com/cabane-a-sucre/

► 4500, Strobl, Dunham

Marché Artisans – Fairmont Le Reine Elizabeth

La tradition est de retour au Marché Artisans, au distingué hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. Tous les vendredis, samedis et dimanches du 25 février au 10 avril, le marché sert un gargantuesque (et gastronomique) brunch des sucres où tradition et produits du Québec sont à l’honneur. Un menu traditionnel, un second entièrement végétarien, puis un troisième à l’intention des enfants sont proposés. Soupe aux pois, cassoulet à l’érable (ou ragoût de tempeh), œufs mollets à l’huile de truffe, quelques légumes rôtis et un plateau de mignardises composent le menu à 45 $ par personne. Une station de tire d’érable est également disposée pour les plus gourmands.

► marcheartisans.com/sugar-shack-brunch/

► 900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

La Cité agricole

La Cité agricole est une ferme regroupant culture maraîchère, autocueillette, élevage d’animaux en liberté, mais aussi une table gourmande, un bar aux nombreux spiritueux du Québec, une boutique, ainsi que de nombreuses activités saisonnières. Toutes les fins de semaine du 12 mars au 23 avril, le temps des sucres sera célébré : cabane festive familiale au menu copieux, jeux gonflables, feux de foyer extérieurs et tours de tracteur. Le repas, axé sur les produits de la ferme et ceux du Québec, rendra honneur à la fois aux plats traditionnels (cretons, soupe aux pois, marinades, bines) et à d’autres, revus par le chef Sébastien (œufs façon Gordon Ramsay, jambon braisé au Sortilège à l’érable, torsade de bacon à l’érable, bar à guimauves & s’mores). Une boîte des sucres est également disponible pour la maison.

► citeagricole.com

► 4260, chemin Notre-Dame, St-Augustin-de-Desmaures

Le Relais des Pins

Longues tables communes aux nappes carreautées, musique folklorique pendant le repas, jeu de poches, rallye de connaissance... Si l’environnement de la cabane à sucre Le Relais des Pins est ce qu’il y a de plus traditionnel, attendez de voir le menu servi à la table à volonté : oreilles de crisse, fèves au lard, marinades, pâté à la viande, jambon, saucisses, sans oublier la spécialité de la maison, les œufs pochés dans le sirop d’érable. Si vous vous posez la question, oui, tout est fait maison ! Voici une belle occasion de découvrir l’île d’Orléans vêtue de blanc.

► lerelaisdespins.com/cabane-a-sucre/temps-des-sucres/

► 2013, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans

La Cabane Festive — Au Chalet en Bois Rond

Tous les vendredis et samedis, du 24 mars au 15 avril, la Cabane Festive renoue avec ses soupers gastronomiques des sucres. Un menu décliné en 8 services est offert sous le signe de l’authenticité, mais avec une petite touche rustique et, disons-le, festive. Ce village en bois rond comprend près de 70 chalets en location, mettant à disposition plusieurs activités hivernales : motoneige, traîneau à chiens, fatbike, patin à glace, raquette, glissades et plus. À noter que le souper des sucres est réservé exclusivement aux adultes.

► cabanefestive.com

► 325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne, Portneuf

