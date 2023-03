Les Québécois sont les moins endettés au pays

Les Québécois sont parmi les moins endettés au pays, selon un récent rapport d’Equifax Canada 2022.

Ainsi, l'endettement moyen au Québec en 2022 s’établissait à 18 495 $, contre 21 121 $ pour le Canada, selon le rapport d’Equifax Canada 2022.

À l’inverse, l’endettement en Alberta est plus élevé que la moyenne canadienne avec 24 724 $, suivi par Terre-Neuve-et-Labrador (23 008 $) et par la Saskatchewan (22 428 $). La province dont l’endettement est le plus bas est le Manitoba avec 17 073 $, suivie par le Québec.

En ce qui concerne les villes, c’est à Fort McMurray, en Alberta, où l’endettement est très largement le plus élevé, avec 37 908 $, suivi par St. John’s, à Terre-Neuve-à-Labrador (23 577 $).

Montréal, cependant, est la ville où l’endettement est le plus bas avec 16 416 $.