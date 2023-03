Lisa Leblanc, Les Louanges et Ariane Roy au Festival La Noce de Bois

Lisa Leblanc, Les Louanges et Ariane Roy font partie de la programmation de jour de la cinquième édition du Festival La Noce de Bois qui se tiendra du 6 au 8 juillet à Chicoutimi.

Badbadnotgood, P’tit Belliveau, The Budos Band, Gab Bouchard, Say She She et Choses Sauvages viennent s’ajouter à cette belle liste d’artistes que les festivaliers - baptisés les Noceux et les Noceuses - pourront voir performer sur le site historique de la Pulperie de Chicoutimi.

Petit plus amusant cette année : pour un petit 3$ supplémentaire, les acheteurs de « golden tickets » courent la chance de gagner un accès à vie au festival La Noce.

Photo courtoisie La Noce de Bois

La programmation des têtes d’affiche de nuit - qui sera diffusée partout dans la ville à la suite des activités de jour à La Pulperie - sera quant à elle dévoilée dans les prochaines semaines.

Le festival La Noce a été sacré festival de l’année au GAMIQ 2022 (Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec).