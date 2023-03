«Luther: The Fallen Sun»: le retour d’Idris Elba

Les amateurs de Luther, la série diffusée via Netflix, se réjouiront du retour du célèbre détective. Mais le film est-il à la hauteur des attentes?

Et oui, la plate-forme Netflix a décidé de tirer profit du succès des cinq saisons précédentes de la série pour proposer un long métrage. Ceux qui ne connaissent pas auront un peu de mal à saisir quelques subtilités, vite noyées dans l’action et les rebondissements divers.

John Luther (Idris Elba), ancien policier, est désormais en prison, le malfaiteur David Robey (Andy Serkis) s’étant assuré de le faire croupir derrière les barreaux. Psychopathe particulièrement tordu, Robey fait parvenir un message à l’ancien flic, le mettant quasiment au défi de l’arrêter. Il faut donc que Luther s’échappe, ce qu’il fait.

Les meurtres de Robey sont particulièrement «créatifs» et ne dépareraient pas dans des longs métrages tels que Et tombent les filles. Pendant ce temps, Luther poursuit sa traque du malade mental tout en croisant le fer avec sa successeuse Odette Raine (Cynthia Erivo).

Impossible de ne pas apprécier ce retour du détective, côté torturé inclus, Luther étant, par définition, un policier qui ne s’embarrasse pas de détails légaux et éthiques. Andy Serkis, en acteur consommé (on oublie trop souvent que l’interprète de Gollum possède une formation classique), rend son personnage inquiétant à souhait, et joue habilement avec les nerfs des spectateurs en oscillant entre la folie et des visions de grandeur.

Comme avec tout long métrage dérivé d’une série (qu’il s’agisse d’ailleurs d'une suite, d’un antépisode ou d’une nouvelle version), Luther: The Fallen Sun n’échappe pas à cette dichotomie entre fidélité à l’œuvre originale et désir de donner au contenu une dimension cinématographique, notamment à travers des décors «bonifiés» pour le grand écran ou des cascades et autres effets visuels.

Note: 3 sur 5

Luther: The Fallen Sun est diffusé via Netflix dès le 10 mars.