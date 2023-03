Québec-Lévis: une zone économique comme symbole d’union

Parrainés par les ministres Julien et Drainville, les maires de Québec et de Lévis ont dit vouloir travailler main dans la main au sein d’une nouvelle «zone économique métropolitaine» (ZEM) pour permettre l’essor économique et social de toute la région.

Le quatuor, formé des deux ministres et des deux maires, s’est retrouvé jeudi après-midi à l’hôtel de Ville de Québec. Multipliant les compliments et les amabilités les uns envers les autres, ils ont voulu envoyer un message de détente et d’unité.

«Les symboles sont importants. C’est une première étape», a répliqué Bernard Drainville lorsqu’on a lui a fait remarquer que l’annonce du jour contenait peu d’éléments concrets. «On a du positif. Ça fait changement», a-t-il ajouté.

Photo Stevens LeBlanc

Depuis 2017, année de l’abandon du Service rapide par bus (SRB), les relations s’étaient tendues entre les Villes de Québec et de Lévis. Jeudi, tous les intervenants ont plutôt insisté sur le fait que les deux régions «ne sont pas en concurrence» et qu’il est important de travailler «en collaboration».

Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a donné l’exemple du chantier maritime de la Davie et du secteur de l’intelligence artificielle dont les succès doivent - selon lui - rejaillir sur toute la région. Le maire Marchand a enchaîné en évoquant l’importance de l’aéroport de Québec dans le cadre de cette vision commune de développement.

Photo Stevens LeBlanc

Sans parler directement du mégaprojet de 3e lien (tout le monde dit attendre les nouvelles études), les quatre élus ont répété que le fleuve Saint-Laurent doit être perçu comme un trait d’union entre les deux rives et non pas comme «une frontière».

Photo Stevens LeBlanc

Journée économique en juin

La ZEM ne constitue une nouvelle structure. Au cours des prochaines semaines, le quatuor «identifiera des axes d’intervention prioritaires et des cibles stratégiques».

Il aura pour tâche de «mobiliser les entreprises et les autres acteurs économiques dans l’atteinte de ces objectifs». Un comité de coordination organisera ensuite une première journée économique, à Lévis, en juin.

Le budget de la ZEM n’a pas été précisé. On sait juste qu’elle sera financée par le Secrétariat de la Capitale-Nationale (50 %), par la Ville de Québec (25 %) et par la Ville de Lévis (25 %).

«Du manger mou»

Jeudi, les bémols sont venus des deux principales oppositions à l’hôtel de Ville de Québec. Tout en saluant le principe de la collaboration, les deux ont fait valoir que les gains concrets pour Québec ne sautent pas aux yeux.

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, a avoué être resté sur sa faim. «J’ai de la misère à comprendre un peu ce qui nous a été annoncé de nouveau aujourd’hui (jeudi) à part le fait qu’on va se parler (...) C’est un peu du manger mou», a-t-il laissé tomber.

De son côté, Stevens Mélançon, conseiller d’Équipe Priorité Québec, était tout aussi dubitatif. «C’est assez nébuleux. J’attends les gains que Québec peut faire là-dessus, a-t-il déclaré. On a même de la misère à définir cette zone économique métropolitaine.»

Ils ont dit

«Voyons grand! 2 e Métropole du Québec!», François Legault, premier ministre du Québec, sur Twitter.

Métropole du Québec!», François Legault, premier ministre du Québec, sur Twitter. «Je trouve ça très intéressant de mettre la force de la région au service du développement économique de la région», Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

«On a un message clair et une réelle volonté de travailler ensemble sur un axe de développement économique avec aussi un volet social et culturel» Carl Viel, PDG de Québec international.

«C’est juste du positif. (S’asseoir à la même table), c’est un gain de temps», Marie-Josée Morency, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis.