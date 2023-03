Remparts: le Russe qui fait saliver les Sabres

Les Sabres de Buffalo sont plus que ravis du développement du défenseur des Remparts Vsevolod Komarov et estiment que ce qu’on voit en ce moment n’est qu’une infime partie du joueur de hockey qu’il pourrait devenir.

« En tant qu’organisation, nous sommes très satisfaits des progrès qu’il a faits, a reconnu le directeur du développement des joueurs des Sabres, Adam Mair, en entretien téléphonique avec Le Journal. Tu le regardes jouer et tu n’as d’autres choix que de te dire qu’il effleure à peine son potentiel en ce moment. C’est un joueur au gros gabarit, intelligent avec la rondelle et qui joue avec beaucoup de calme. Il est utilisé dans toutes les situations par Patrick [Roy], ce qui est un bon indicateur. »

Le Russe de 18 ans est un cas fascinant chez les Remparts, cette saison. Il avait d’abord débarqué avec quelques semaines de retard l’an dernier, en raison des problèmes liés aux visas et à la COVID-19.

Komarov avait ensuite bouclé une première saison fort respectable en Amérique du Nord au cours de laquelle il avait amassé 20 points en 60 matchs avant d’être réclamé en cinquième ronde, 134e au total, par les Sabres lors du dernier repêchage à Montréal.

PROGRESSION CONSTANTE

Cette saison, la progression a été notable dès la première journée et Patrick Roy n’a pas manqué de le vanter à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

« Il doit y avoir des équipes de la LNH qui se mordent les doigts en ce moment parce que c’est de toute beauté, le voir jouer », avait mentionné Roy le 3 février après une victoire des Remparts face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Et ce ne sont pas les Sabres qui vont s’en plaindre.

« On voit vraiment un joueur qui commence à peine à se développer et à être confortable en Amérique du Nord, ajoute Adam Mair, un ancien porte-couleurs des Sabres lui-même. Sur le plan physique, il a encore beaucoup de progrès à aller chercher. »

C’est entre autres ce qui fait saliver les Sabres en ce moment.

Si Komarov excelle déjà au niveau junior en raison de son sens du jeu et sa capacité à sortir avec efficacité la rondelle de son territoire, il ne pèse encore que 188 lb du haut de ses

6 pi 3 po.

« Il a un bon physique, mais ça demeure un très jeune joueur qui en est aux premières étapes de son développement physique. L’un des points sur lesquels il doit continuer à travailler est son coup de patin et nous croyons beaucoup que ça viendra en prenant de la force, autant dans les jambes que dans les muscles du tronc. C’est un jeune dédié et il fait tout en son possible pour prendre de la force physique. »

D’ailleurs, un an avant de réclamer Komarov en cinquième ronde, les Sabres avaient aussi jeté leur dévolu sur un joueur des Remparts lors de la même ronde.

En 2021, ils avaient sélectionné l’attaquant Viljami Marjala au 159e rang au total.

DES NOUVELLES DE MARJALA

Marjala a quitté les Remparts au terme de la dernière saison et a passé la majorité de la saison avec le programme des moins de 20 ans du TPS Turku, en Finlande, avec qui il a inscrit 48 points en 31 matchs.

« Il a débuté la saison avec les hommes et ç’a été un bon ajustement pour lui. Il a donc joué beaucoup de matchs avec l’équipe junior où il a été très productif. Depuis un peu plus d’un mois, il est en train de faire sa place avec l’équipe sénior et il fait un bon travail », a résumé Mair.

♦ En 13 matchs avec le TPS Turku en Liiga, l’ailier a inscrit sept points.

Blessé, Nathan Gaucher prend son mal en patience

Photo fournie par Jonathan Roy, les Remparts de Québec

Nathan Gaucher ne devait rater que quelques jours d’action, lorsqu’il a subi une blessure à l’aine face aux Voltigeurs de Drummondville, le 14 février dernier.

Ça fera bientôt un mois et le choix de première ronde des Ducks d’Anaheim attend toujours le feu vert pour rejoindre ses coéquipiers.

La blessure était peut-être un peu plus grave que l’évaluation faite au départ, mais les Remparts ont surtout voulu jouer la carte de la prudence avec leur joueur de centre, afin de s’assurer qu’il soit prêt à 100 % pour les séries et qu’il n’y ait aucun risque qu’il aggrave la blessure.

« Au début, je devais rater une semaine, puis ç’a été deux, puis là ça fait un mois. Ç’a été difficile pour moi de me préparer à revenir et que ce soit toujours repoussé. C’est ça qui est le plus plate, mais c’est important de demeurer fort mentalement. La bonne nouvelle, c’est que je me sens mieux qu’au début », a-t-il mentionné ce matin, même s’il reconnaît ressentir encore un peu de douleur.

Il serait donc fort surprenant que le numéro 91 dispute la rencontre de demain soir face aux Huskies de Rouyn-Noranda, même si Patrick Roy n’avait pas complètement fermé la porte après le match de mercredi.

« LONG ET PLATE »

C’est donc dire qu’il devrait à nouveau regarder le match depuis la loge réservée aux blessés et aux réservistes, avec son coéquipier James Malatesta qui se remet d’une fracture au pied.

« C’est long, pis c’est plate ! » lance-t-il en riant.

Surtout que son équipe a traversé, depuis son départ, une séquence difficile lors de laquelle ils ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs.

« C’est frustrant un peu, mais au moins, on démontre un bel acharnement et on parvient à revenir dans les matchs. Ça prouve qu’on va être capable de le faire en séries. C’est sûr que James et moi avons hâte de revenir pour aider l’équipe en amenant notre présence physique. C’est difficile de regarder et ne pouvoir rien faire. »

DES SOURIRES RÉVÉLATEURS

Mais Gaucher n’est pas inquiet de la récente séquence de son équipe et il espère que la victoire de 2 à 1 face aux Huskies, mercredi soir, soit le premier pas vers un retour sur le sentier de la victoire.

« C’était le fun d’entrer dans le vestiaire et de voir les sourires dans la face des gars. C’était un peu une délivrance. C’est un moment difficile, mais il faut se faire confiance. On reste l’une des meilleures équipes de la ligue et il faut le prouver. »

♦ Les Remparts ont annoncé aujourd'hui que les deux premiers matchs des séries seraient disputés les 31 mars et 1er avril prochains au Centre Vidéotron.

Marquer plus de buts à cinq contre cinq

On peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres, mais il y en a qui ne mentent pas pour expliquer la récente séquence d’insuccès des Remparts : l’équipe a inscrit huit buts à ses quatre derniers matchs et, de ce nombre, un seul l’a été à égalité numérique.

Les sept autres ont été comptés en avantage numérique.

Patrick Roy, entraîneur-chef

En fait, les Remparts n’ont pas marqué à forces égales depuis le but de Charles Savoie, en début de troisième période du match du 3 mars contre les Cataractes de Shawinigan.

« Dans nos cinq derniers matchs, on n’a pas généré de l’attaque à cinq contre cinq comme on est capable de le faire, a reconnu Patrick Roy. Est-ce que je suis surpris ? Non parce que notre premier trio [celui de Théo Rochette, Zachary Bolduc et Pier-Olivier Roy] connaît une petite baisse de régime et c’est normal. Ils ont traîné l’équipe pendant une longue période. En ce moment, c’est plus difficile pour eux et on a de la misère à aller chercher des buts de nos joueurs de soutien. »

PAS INQUIET

C’est surtout à ce niveau que l’absence de James Malatesta et Nathan Gaucher, entre autres, se fait sentir.

La réalité est que les Remparts ne disposent pas de la même profondeur en attaque qu’ils avaient l’an dernier, alors que quelques vétérans comme Zachary Gravel contribuaient sur une base régulière malgré une utilisation de « joueur de soutien ».

Il s’agit là d’un danger qui guette les Remparts à l’aube des séries, puisqu’ils ne sont pas à l’abri d’autres blessures.

Mais ça n’inquiète pas Roy, qui a confiance dans le noyau qu’il développe depuis quatre ou cinq ans et auquel il a ajouté quelques éléments importants lors de la récente période de transactions.

« Notre équipe est bâtie autour d’un noyau. Quand on est arrivé à la date limite, l’aspect important était de conserver la chimie et le rôle de tout le monde. Ce n’était pas écrit dans le ciel que Gaucher et Malatesta tomberaient et que Mikael Huchette raterait presque toute la saison. Tout a été bâti en fonction des séries. »