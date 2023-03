Tournée «Songs of a lost world»: The Cure au Centre Bell le 16 juin

Le groupe britannique The Cure se produira au Centre Bell le 16 juin prochain dans le cadre de sa tournée Songs of a lost world, qui sillonnera l’Amérique du Nord.

The Twilight Sad assurera la première partie de tous les concerts, dont le seul autre présenté en sol canadien, le 14 juin à Toronto.

Le groupe du leader Robert Smith, seul membre original, roule sa bosse depuis 1978. On lui doit entre autres les succès Boys don’t cry, Just Like Heaven et Lullaby.

AFP

Les billets seront disponibles à compter du mercredi 15 mars par l’entremise de Fan Certifié, de Ticketmaster, service pour lequel une inscription est requise. La période d’inscription prendre fin le lundi 13 mars, à 10 h (heure du Pacifique).