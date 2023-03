Un avant-goût du printemps avec Miley Cyrus, Ed Sheeran et J.Lo

Le beau temps est à nos portes ! Miley Cyrus partage l’inspiration derrière la chanson « River » de son prochain album « Endless Summer Vacation », Ed Sheeran présente « Eyes Closed » de son album à venir à ses abonnés TikTok et Jennifer Lopez affirme qu’elle dévoilera son nouvel album « quand il fera chaud ».

On peut dire que ces trois artistes ont le don d’alimenter l’excitation de leurs admirateurs.

Miley Cyrus, qui bat tous les records d’écoutes et de visionnement avec « Flowers », se fait un malin plaisir à taquiner ses admirateurs avant la sortie de son 8e album studio « Endless Summer Vacations ». Notamment en publiant un court extrait en noir et blanc et quelques notes de la pièce « River ».

La chanteuse trentenaire a renoué avec Disney pour livrer l’émission spéciale « Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) » dont la première aura lieu le 10 mars sur Disney +. Elle y interprétera, pour la première fois, les chansons de son album à venir. On pourra la voir en entrevue dans la maison où a été filmé le clip « Flowers ».

C’est donc dans le clip promotionnel de l’émission spéciale qu’elle parler de l’inspiration derrière la chanson « River ». « C’était un moment de ma vie où je passais à travers beaucoup de choses émotionnellement et personnellement’ raconte-t-elle. Toutes mes chansons évoluent. Elles peuvent naître d’un trouble ou de ce qui peut sembler comme une pluie d’avril, où il n’arrête plus de pleuvoir et finalement il commence à pleuvoir de l’amour. »

Ed Sheeran et J.Lo

Le chanteur britannique Ed Sheeran s’est tourné vers TikTok pour offrir en exclusivité à ses abonnés le premier extrait de son nouvel album à venir : la chanson « Eyes Closed » livrée en version acoustique seul au piano.

Celle-ci sera officiellement lancée le 24 mars. L’album « Subtract » sera sur les tablettes le 5 mai prochain.

Quant à Jennifer Lopez 53 ans, qui vient de dévoiler son association avec la compagnie de l’lingerie fine Intimissimi, elle a confirmé que son 9e album studio « This is me... Now » sera lancé « quelque part cet été ».

« Je suis très excitée », a ajouté la nouvelle mariée en entrevue radio sur Spotify.