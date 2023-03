Urgences au Québec: voici les régions où il faut attendre le plus longtemps

En moyenne, un patient aux urgences a dû attendre 5 heures et 11 minutes l’an dernier avant de recevoir un service médical au Québec, selon une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Les données publiées jeudi montrent qu’en 2018, la durée médiane de séjour correspondait à 4 heures 31 minutes. Il s’agit d’une augmentation de 40 minutes en quatre ans (+ 15 %). Pour les patients sur civière, l’augmentation est de 2 heures 8 minutes (+ 23,2 %).

En 2018, 16,6 % de ces patients passaient plus de 24 heures aux urgences. En 2022, c’était presque un patient sur quatre, soit une augmentation de près de 50 %.

La proportion de patients ayant passé plus de 48 heures aux urgences a quant à elle augmenté de plus de 200 %, «un raté évident», peut-on lire dans l’étude.

«Si vous avez besoin de services médicaux d’urgence au Québec, vous êtes mieux de prendre votre mal en patience», a indiqué Emmanuelle B. Faubert, économiste à l’IEDM et auteure de l’étude.

«Le fait qu’une visite aux urgences prenne désormais plus de cinq heures montre bien que notre système ne fonctionne plus.»

Ce sont les régions des Laurentides (7 heures et 16 minutes), de Lanaudière (6 heures et 49 minutes) et de Laval (6 heures et 45 minutes) qui se trouvent sur le podium des endroits où les visites aux urgences sont les plus longues de la province.

Montréal n’est pas loin derrière avec une moyenne de 6 heures 36.

Ce sont les urgences de l’Hôpital Anna-Laberge en Montérégie qui remportent la palme des visites les plus longues au Québec, avec une durée médiane de 10 heures et 27 minutes l’an dernier.

«Attendre à l’urgence, ce n’est pas comme attendre pour le nouveau iPhone», a souligné Mme Faubert.

«Plus que jamais, les Québécois et Québécoises méritent que le gouvernement essaie de nouvelles façons de faire, parce que le modèle du “tout-à-l’État” nous a montré ses limites

Classement des régions par durées médianes aux urgences