Voici comment nous avons déjà failli être entraînés malgré nous dans une guerre contre les États-Unis

Pour un pays plus petit, être situé à côté d’une grande puissance soulève parfois la crainte d’être envahi. On le voit aujourd’hui avec l’Ukraine et la Russie. Le Canada a déjà eu ce genre de problème avec les États-Unis. Ceux-ci ont occupé le Canada en 1775-1776 et ont tenté une nouvelle invasion en 1812. Une troisième attaque a failli se produire à la suite du raid de St-Albans au Vermont en 1864.

À l’époque, les États-Unis sont plongés dans la guerre civile entre les nordistes et les sudistes. La Grande-Bretagne est officiellement neutre, mais elle aimerait bien que la République américaine se scinde en deux, ce qui diminuerait la puissance de son ancienne colonie.

Ce sentiment se reflète aussi au Canada, où la crainte d’une invasion américaine demeure.

Photo tirée de Wikicommons

Espions confédérés

Les autorités canadiennes par conséquent ferment les yeux sur le fait que plusieurs espions confédérés opèrent chez nous. À cela s’ajoutent nombre de prisonniers sudistes évadés des prisons du nord et qui ont réussi à se sauver chez nous.

C’est dans ce contexte qu’en 1863 s’évade un officier de cavalerie, Bennet H. Brown.

Du Canada il retourne dans le sud où il propose un plan qu’il a conçu durant son évasion. Il s’agit de recruter des évadés sudistes se trouvant au Canada et d’attaquer des banques dans les États frontaliers du Nord. Notre pays devait servir de base d’opérations à ces raids qui permettraient de regarnir la trésorerie du gouvernement sudiste. De plus, cela forcerait les Yankees à stationner des troupes à la frontière canado-américaine.

Photo tirée de Wikicommons

Le plan est approuvé par Richmond, capitale du Sud

Brown repart au Canada en 1864 pour mettre son plan à exécution. Il recrute une vingtaine d’hommes dans le but d’attaquer la ville de St-Albans au Vermont, qui est très proche de la frontière. L’agglomération est un nœud ferroviaire important et compte trois banques.

Les confédérés passent à l’action le 19 octobre 1864 et font main basse sur 88 000 dollars après avoir fait un mort et plusieurs blessés. La cavalerie à leur trousse, 14 d’entre eux sont arrêtés par la police canadienne qui a été avertie grâce au télégraphe. Les Yankees demandent l’extradition en vertu d’un traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Photo d'archives

L’affaire est entendue à Montréal par le juge Charles-Joseph Coursol, qui a déjà autorisé la détention à la suite de la demande américaine. L’affaire est suivie par plusieurs journalistes et par une foule encore plus nombreuse.

C’est alors qu’un spectaculaire revirement se produit. La défense fait valoir que Coursol, qui est un juge local, n’a pas compétence pour faire détenir les prisonniers et encore moins pour les extrader. Seul un juge impérial peut le faire.

Menace d’invasion

Après délibération, Coursol acquiesce à la libération des 14 prévenus, incluant Brown, devant une foule qui éclate de joie. Le chef de police Guillaume Lamothe va même jusqu’à leur remettre les 88 000 $ dérobés.

Au sud de la frontière, nos voisins hurlent de colère et la presse se déchaîne. Les journaux menacent le Canada d’une invasion. Le gouvernement américain examine alors sérieusement cette possibilité tout en faisant une nouvelle demande d’extradition suivant la bonne procédure cette fois.

Photo tirée de Wikicommons

Le problème est que neuf des fugitifs ont déjà pris la fuite. Cinq confédérés sont arrêtés une seconde fois et l’argent est introuvable.

Les intéressés sont finalement jugés en mars 1865. La demande d’extradition du gouvernement américain est refusée. Le tribunal tranche alors que le raid de St-Albans est un acte de guerre et non pas un délit criminel.

Photo du Musée McCord

Le mois suivant, le gouvernement canadien accepte tout de même de rembourser les trois banques de St-Albans qui ont été dévalisées, ce qui ne les empêchera pas de faire faillite dans les suites de cette affaire.

Argument pour la confédération

Le raid de St-Albans se produit durant la Conférence de Québec, une des réunions qui va mener à la naissance de la Confédération.

Photo fournie par la St. Albans Historical Society

L’affaire amène de l’eau au moulin des promoteurs de ce projet, notamment John A. Macdonald et Georges-Étienne Cartier. Un des arguments pour unir les colonies britanniques au nord des États-Unis était d’augmenter leur capacité à se défendre contre les Américains. Les craintes d’invasion qui suivent le raid de St-Albans­­ renforcent bien sûr cet argument.

Finalement, la Grande-Bretagne et les États-Unis signent le traité de Washington en 1871. Celui-ci règle tous les différends entre la République américaine et l’Empire britannique. Le Canada et les États-Unis entrent alors dans une ère de bon voisinage qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui.