102 490$ amassés lors du 8e Rendez-vous gastronomique

Le 8e Rendez-vous gastronomique de La Fondation du Cégep Limoilou, tenu le 22 février, a amassé 102 490 $ ! L’événement était présenté par les Caisses Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg, sous la présidence d’honneur de Patrick Aubin, vice-président principal chez SNC-Lavalin. Des étudiants en Gestion d’un établissement de restauration et en Techniques de gestion hôtelière, sous la direction de Stéphane Modat, chef du restaurant Le Clan, ont assuré la préparation du repas grandiose ainsi que le service auprès des invités. Sous la thématique des Coups de génie présentés par Jean Leclerc Excavation, les étudiants des cinq techniques de génie (civil, du bâtiment, mécanique, électrique et de géomatique) ont bien impressionné les convives en leur présentant leurs créations utilitaires et inventives.