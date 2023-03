LAVOIE, Gabrielle



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 15 février 2023, à l'âge de 87 ans et 4 mois nous a quittés Dame Gabrielle Lavoie. Elle était l'épouse de feu Monsieur Joseph-Édouard Gagnon et elle demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Saint-Urbain.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de la :samedi jour des funérailles à compter de 10 heures 30. Madame Gabrielle Lavoie laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Rachel Morneau), Claude (Lynda Harris), Ginette (Jean-Pierre Girard), Chantal (Jean-Marie Lavoie), Sylvain (Guylaine Simard), Manon, feu Diane (feu Pierre Giroux), feu Martin; de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux elle est allée rejoindre ses parents : Athanas Lavoie et Lauretta Tremblay; ses frères et sœurs : Germaine (feu Joseph-Henri Bélanger), Bertrand (feu Gisèle Simard), Paul (feu Rose-Hélène Labbé), Noëlla, Yvette, Laurent (feu Yvonne Pilote), Rose-Aimée, Albert, Marie-Marthe (feu Fidèle Basque). Un merci spécial est adressé au personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et à la Dre Marie-Christine Chevrette pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD, des formulaires seront disponibles au funérarium.