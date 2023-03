À quand le retour de Justin Barron?

Le défenseur Justin Barron a patiné en solitaire quelques minutes avant l’entraînement du Canadien de Montréal, vendredi avant-midi, au complexe sportif de Brossard.

L’arrière ayant porté la veille un chandail interdisant les mises en échec a manqué les quatre derniers affrontements des siens. Le 2 mars, il a été plaqué durement tôt en première période du match face aux Kings de Los Angeles et n’est pas revenu au jeu.

Lors de la séance régulière, Christian Dvorak manquait encore à l'appel, tandis qu'Anthony Richard était présent. Le Québécois a remplacé la veille l'ancien des Coyotes de l'Arizona dans la formation. Par ailleurs, Denis Gurianov a déclarer forfait, car il s'est déplacé à Ottawa pour obtenir un visa.

La troupe de l’instructeur-chef Martin St-Louis a échappé ses cinq dernières rencontres, incluant les deux plus récentes en fusillade. Après avoir perdu 4 à 3 contre les Rangers de New York, jeudi, elle accueillera les Devils du New Jersey, samedi, dans un duel présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.