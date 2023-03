Baisses d’impôt : des «pinottes» pour les citoyens

Selon la rumeur, le ministre des Finances, Eric Girard, devrait annoncer une baisse d’impôt dans le budget du Québec. Cette baisse profitera encore plus aux citoyens de la classe moyenne supérieure, donc des gens avec des revenus se situant autour de 100 000 $.

Selon les analyses, c’est un peu moins de 1000 $ qui restera dans la poche des contribuables les mieux nantis alors que les plus pauvres écoperont de grenailles ne dépassant pas les 300 $.

Tout en étant dans le groupe qui bénéficierait le plus de ces baisses d’impôt, je n’arrive pas à me réjouir. Je demeure soucieux des bas salariés qui peinent de plus en plus à boucler leur budget et je sais fort bien que ces baisses ne contribuent en rien à juguler l’inflation.

Les vraies solutions, les gouvernements caquiste et libéral ne les mettront pas de l’avant. Ils tentent de faire croire à leur sympathie pour le citoyen étouffé par l’inflation, mais ils ne prennent pas de grandes dispositions pour l’empêcher de crever.

La petite monnaie

Il fallait voir les patrons des grandes chaînes d’alimentation en commission parlementaire à Ottawa pour comprendre à quel point nous sommes les dindons de la farce.

Ceux-ci s’acharnaient à faire croire aux députés que leur marge de profits est plus que mince et que c’est l’augmentation de leurs ventes qui explique la montée des bénéfices. C’est en toute opacité qu’ils demandaient aux députés de les croire sur parole!

La grenaille des baisses d’impôt est vite submergée par la hausse des prix du panier d’épicerie. L’accroissement des coûts de logement, d’énergie, de l’ensemble des commerces et de l’entretien de nos résidences s’ajoute et vient élargir le trou dans les poches du contribuable.

Comme si nous n’étions pas assez grevés, le gouvernement se lance dans l’ouverture de mini-hôpitaux privés qui fragiliseront le système public et qui ajouteront de nouvelles charges financières aux citoyens.

Pendant que les gouvernements nous lancent des «trente sous» d’une main, ils nous déshabillent de l’autre et laissent les grandes firmes nous déculotter!

L’audace

Eric Girard serait plus crédible s’il annonçait un gel des prix à la consommation ou un plafond pour les profits des entreprises.

Chrystia Freeland le serait plus également si elle resserrait les règles fiscales afin que les entreprises qui opèrent chez nous payent leurs impôts chez nous. Je pense à la cause Loblaws perdue par le gouvernement en Cour suprême.

Nos gouvernants pourraient aussi réglementer les frais de service des banques. Ces frais ont fait bondir leur profitabilité sans qu’on en retire plus de services.

Un ratio convenable entre les émoluments de la haute direction d’entreprise et de leurs employés serait à considérer. Il est anormal de gagner de 200 à 400 fois le salaire moyen des salariés.

Malheureusement, nos gouvernants n’oseront pas appliquer ces mesures parce qu’elles brasseraient trop fortement le système capitaliste.

Ainsi, nous devrons nous contenter de «pinottes» indigestes bien vite avalées!

Le ministre des Finances et ses baisses d’impôt, un cheval de Troie des temps modernes.