Bouchées de chocolat noir aux noisettes

Voici le petit cousin des boules Ferrero Rocher du commerce, mais fait à la maison.

On a bonifié la quantité de noix puisqu’on trouve toujours qu’un Ferrero manque de croquant. On le sait : plus croquant, c’est meilleur ! Garanti, c’est une recette que tout le monde va aimer.

Préparation : 20 min | Cuisson : 10 min | Réfrigération : 1 H 30 | Donne 12 bouchées

INGRÉDIENTS

90 g (3/4 tasse) de noisettes

125 ml (1/2 tasse) de dattes séchées, dénoyautées

60 ml (1/4 tasse) de tartinade de noisette au chocolat

12 noisettes entières

175 g (1 tasse) de chocolat noir

125 ml (1/2 tasse) de riz brun soufflé

PRÉPARATION

Tapisser une plaque à biscuits d’un papier parchemin. Dans le bol du robot culinaire, broyer grossièrement les noisettes. Prélever 60 ml (1/4 tasse) de noisettes concassées, qui serviront pour la garniture. Ajouter les dattes et la tartinade de noisette et mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Avec les mains et à l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 7,5 ml (1/2 c. à soupe), former des boules en plaçant une noisette entière au centre. Déposer les boules sur une plaque à biscuits. Réfrigérer environ 30 minutes. Pendant ce temps, dans un bain-marie, faire fondre le chocolat. Incorporer le riz soufflé. Enrober les boules du mélange de chocolat et les déposer sur la plaque à biscuits. Saupoudrer des noisettes concassées et réfrigérer 1 heure. Conserver au réfrigérateur dans un contenant hermétique.

Les conseils de Science et Fourchette

La texture des bouchées peut varier selon le type de dattes utilisé et la puissance de notre robot culinaire. Si la préparation n’est pas assez collante et que les boules ne se tiennent pas bien, on peut ajouter de la tartinade de noisette 1 c. à soupe à la fois, jusqu’à consistance désirée.