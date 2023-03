Ces vedettes sont propriétaires d’équipes professionnelles

Plus tôt cette semaine, on a appris que Ryan Reynolds faisait partie d’un groupe d’investisseurs qui a déposé une offre de 800 M$ pour acheter les Sénateurs d’Ottawa.

Si ça fonctionne, ça ne sera pas une première aventure de la sorte pour l’acteur originaire de Vancouver qui est propriétaire, avec son ami Rob McElhenney, de l’AFC Wrexham depuis février 2021.

Wrexham est un club de soccer du pays de Galles qui évolue en National League, le cinquième échelon du soccer anglais.

Reynolds n’est pas le seul artiste bien établi à avoir des parts plus ou moins importantes dans une organisation sportive. Vous serez même surpris de connaître l’identité de certaines vedettes qui ont investi dans des projets sportifs.

Photo Twitter Austin FC

Matthew McConaughey

Austin FC (MLS)

L’acteur bien connu est en quelque sorte la mascotte de l’équipe puisqu’il assiste aux matchs dès qu’il se trouve à Austin, la ville où il a été à l’université qui est ensuite devenue sa ville d’adoption. Il est devenu copropriétaire de l’équipe en 2019, celle-ci a disputé sa première saison en 2021.

Photo Twitter Los Angeles FC

Will Ferrell

Los Angeles FC (MLS)

Dans le film Cris et coups de pied, Will Ferrell entraînait des enfants au soccer. Il a transposé le tout dans la vraie vie en devenant actionnaire minoritaire du LAFC lors de la création du club en 2016. Il y a quelques autres personnalités connues parmi les actionnaires minoritaires, dont Magic Johnson et Nomar Garciapara.

Photo Seattle Sounders

Drew Carey, Macklemore et Ciara

Sounders de Seattle (MLS)

Drew Carey, qui anime maintenant The Price Is Right, est monté dans le bateau dès le début de l’équipe, les autres se s’y joints plus tard. On compte d’ailleurs d’autres visages connus parmi les propriétaires, dont une figure bien connue de Seattle, Ken Griffey Jr.

Photo AFP

Michael B Jordan

AFC Bournemouth (Premier League) et FC Lorient (Ligue 1)

L’acteur qu’on a connu dans les franchises Creed et Black Panther s’est joint au propriétaire des Golden Knights de Las Vegas, Bill Foley, pour investir dans Bournemouth l’automne dernier. Le groupe a depuis aussi investi dans le FC Lorient.

Will Smith et Jada Pinkett Smith

76ers de Philadelphie (NBA)

Quand Will Smith ne distribue pas des baffes au gala des Oscars, il investit dans les 76ers de Philadelphie, sa ville d’origine. Avec son épouse Jada, il est d’abord devenu propriétaire minoritaire en 2011. Le couple est devenu propriétaire majoritaire en investissant 250 millions $ US (350 M$ CA), l’an passé. Selon Sportico, la valeur des 76ers est estimée à 3,21 milliards $ US (4,4 MM$ CA).

Judy Eddy/WENN.com

Justin Timberlake

Grizzlies de Memphis (NBA)

Le chanteur et acteur a investi dans les Grizzlies en 2012 et fait partie d’un groupe de copropriétaires. Il détient un petit pourcentage des parts de l’équipe.

Photo natalieportman.com

Natalie Portman

Angel City FC (NWSL)

L’actrice fait partie d’un groupe de femmes qui ont fondé le club en 2020 et elle n’a pas été la seule puisqu’on retrouve aussi Serena Williams, Jessica Chastain, America Ferrera, Jennifer Garner et Eva Longoria dans ce groupe.

Photo AP

Jerry Bruckheimer et Macklemore

Kraken de Seattle (LNH)

Oui le chanteur Macklemore investit dans une autre équipe de Seattle, mais comme petit investisseur. Bruckheimer, qui a produit une tonne de films comme Top Gun, The Rock ou Armageddon, fait partie des actionnaires principaux.

Photo Twitter Usher

Usher

Cavaliers de Cleveland (NBA)

Le populaire chanteur a allongé neuf millions $ US en 2005 pour obtenir des parts dans l’équipe qui n’avait pas son lustre actuel. Mais il a eu du flair puisque venait de commencer sa carrière. L’équipe a ensuite connu beaucoup de succès et remporté le championnat de la NBA en 2016.