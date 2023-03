Coco Ferme: deux prix et plus de 430 000 $ amassés à ce jour

Le Conte pour tous «Coco Ferme» poursuit son parcours dans les salles obscures où il a déjà accumulé des recettes de plus de 430 000 $.

Le film a remporté le Prix du public au 26e Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) et le comédien Joey Bélanger, qui interprète Charles, y a obtenu le prix d’interprétation de l’UDA.

«Chez La Fête et Attraction, nous sommes touchés du succès qu’obtient jusqu’à maintenant "Coco Ferme" auprès de la critique et du public. Les spectateurs semblent avoir déjà adopté ce nouveau Conte pour tous, alors que les éloges affluent et que certains parlent d’un classique instantané. À notre grande surprise, certaines représentations se terminent par des applaudissements nourris ou par des enfants qui dansent sur la chanson au générique de fin! Nous sommes par ailleurs très heureux des récompenses obtenues au FIFEM», ont indiqué conjointement les producteurs Dominic James (aussi le scénariste), Brigitte Léveillé et Antonello Cozzolino.

«Coco Ferme», qui est distribué par TVA Films, met en vedette Oscar Desgagnés, Joey Bélanger, Emma Bao Linh Tourné, Benoît Brière, Simon Lacroix, Steve Laplante et Louis-Philippe Dandenault.

Il est produit par Les Productions La Fête et Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu et Club illico, plateforme sur laquelle il sera éventuellement disponible.