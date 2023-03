Comment faire face à mon angoisse sans paniquer?

Je fais partie de ces femmes qui sont nées avec la peur au ventre. Déjà, petite fille, je me rappelle qu’un rien me faisait sursauter. À l’époque, ça faisait rire mes deux frères qui ne se gênaient pas pour me faire sursauter à tout propos. Heureusement, j’avais des parents qui savaient faire la part des choses et qui ont vu à me prodiguer des soins psychologiques très tôt dans ma vie pour que je puisse naviguer sans trop de mal dans l’existence.

J’ai fait une belle carrière dans l’enseignement à une époque où les choses étaient plus faciles qu’aujourd’hui. Et comme j’avais un mari, féministe avant l’heure, qui était aussi habile que moi avec l’éducation de nos trois enfants et l’entretien ménager, ça m’a aidée à ne pas me sentir dépassée par les événements.

Malheureusement, mon fidèle et adorable compagnon est décédé d’un cancer en début de pandémie. Heureusement que j’avais mes trois enfants et leurs familles pour m’entourer et traverser mon deuil. Quand la poussière fut retombée, j’ai vendu notre maison pour m’installer dans une tour à condos où je me sens plus en sécurité. Il faut dire que seule dans ma grande maison, certaines nuits étaient difficiles quand je sentais l’angoisse s’installer dans mon plexus solaire. Ce qui m’avait ramenée à la pratique de la respiration en pleine conscience que je faisais jadis pour me calmer.

Comme je ne veux pas perturber mes enfants avec mes petits problèmes puisqu’ils ont assez des leurs, j’ai pensé vous écrire pour me faire guider. Car je sais par expérience que si je ne fais rien, l’angoisse risque de s’installer à demeure en moi. Certains jours, je vais très bien, mais certains autres, quand je sens la boule grossir, j’aimerais avoir une méthode simple que je pourrais ajouter à ma méditation pour ne pas partir en peur.

Une amie m’a dit que vous en aviez déjà suggéré une. Pourriez-vous la répéter à mon intention ?

80 ans et en forme malgré tout

Cette méthode a pour but de « s’ancrer » pour ne pas laisser son esprit vagabonder dans des contrées génératrices de peur. On y a recours quand on est allé trop loin dans sa tête et qu’on a perdu tout contrôle avec son environnement immédiat. La méthode consiste à respirer profondément par le nez et à expirer par la bouche pendant aux moins deux bonnes minutes. Et s’il en faut plus pour bien se calmer l’intérieur, ne pas hésiter à en faire plus longtemps. Puis vous regardez lentement autour de vous et vous identifiez très clairement en les nommant, cinq choses que vous pouvez voir, quatre choses que vous pouvez toucher, trois choses que vous pouvez entendre et deux choses que vous pouvez sentir. Après cet exercice, le calme devrait s’installer en vous. Bonne chance !