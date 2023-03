Congrès national: le PQ veut travailler sur un livre blanc pour l’indépendance

Le Parti québécois ne manquera pas d’ouvrage dans les prochains mois : en plus d’avoir à préparer leur budget de l’an 1 d’un Québec souverain, les péquistes pourraient recevoir le mandat de leurs membres de rédiger un «livre blanc» sur l’indépendance.

Les délégués du PQ réunis en congrès à Sherbrooke ce samedi pourront en effet se prononcer sur la proposition d’élaborer un document qui abordera de nombreuses questions, dont la «critique du régime canadien», les «raisons fortes de l’indépendance», les institutions et l’économie d’un Québec indépendant, et les relations d’un éventuel Québec indépendant avec le Canada, les premières nations et les autres pays.

Si le Parti reçoit cette mission, il aura du pain sur la planche, considérant qu’il travaille déjà sur un budget de la première année d’un Québec souverain. Le chef Paul St-Pierre Plamondon en a promis la publication à diverses reprises, mais il l’a chaque fois repoussé.

L’Agence QMI révélait vendredi que les péquistes attendent maintenant de voir les budgets du fédéral et du provincial pour mettre à jour leurs calculs. Considérant le peu de ressources dont dispose le parti, des experts ont exprimé que ce travail pourrait encore prendre un certain temps.

Les délégués péquistes examineront également d’autres propositions, comme de ramener à 16 ans l’âge légal pour exercer le droit de vote, un projet de nationalisation de l’eau et un programme national de subvention du transport collectif.