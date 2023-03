Cour suprême: le juge Brown suspendu pour s’être battu soûl en Arizona?

Mystérieusement suspendu en février, le juge de la Cour suprême Russell Brown ferait l’objet d’une enquête pour des comportements déplacés et même une bagarre survenue alors qu’il était soûl dans un hôtel 5 étoiles en Arizona, ce que dément le principal intéressé.

Le plus important tribunal au pays avait dévoilé, mardi, avoir relevé le juge Brown de ses fonctions depuis le 1er février en raison d’une plainte formulée contre lui, sur laquelle aucun détail n’avait été dévoilé.

Or, selon les journaux de Postmedia, la plainte aurait été formulée le 29 janvier par Jon Crump, un ancien marine américain devenu conseiller hypothécaire qui s’est plaint du comportement inacceptable du juge en marge d’une cérémonie visant à honorer Louise Arbour, une ancienne juge de la Cour suprême du Canada, tenue au Omni Scottsdale Resort & Spa at Montelucia.

Selon M. Crump, le juge aurait eu un comportement pompeux, voire effrayant aux yeux de certaines convives, en plus de chercher à suivre son groupe. «Je lui ai dit "tu es clairement soûl et les filles ont peur de toi". Il m’a poussé. Je l’ai poussé à mon tour, puis je l’ai frappé deux fois au visage et il est tombé par terre», a expliqué l’homme selon Postmedia.

Dans son rapport, le Département de police de Paradise Valley a noté que Jon Crump était «soûl et prompt à argumenter» à l’arrivée de ses agents. Les policiers ont cependant déterminé que la force utilisée par Jon Crump «semblait raisonnable et nécessaire» et qu’aucun crime n’avait été commis».

La police n’avait cependant pas parlé à Russell Brown, qui n’aurait pas eu besoin d’aide et serait retourné dans sa chambre après l’altercation, selon des gardiens de sécurité de l’hôtel qui ont parlé aux policiers.

Le juge Brown a démenti ces allégations. «Mon intention dans ce dossier était de ne pas commenter et de laisser le processus suivre son cours. C’est maintenant impossible, en raison des commentaires de M. Crump. La fausseté de ces allégations peut être démontrée. Je répondrai pleinement bientôt», a-t-il indiqué dans une déclaration envoyée à Postmedia.

Le Conseil canadien de la magistrature enquête présentement sur les allégations. C’est le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Christopher Hinkson, également président du Comité sur la conduite des juges, qui est chargé d’examiner la plainte.