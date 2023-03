Critique du nouvel album de Miley Cyrus : de toutes ses couleurs pop

Miley Cyrus aime sauter d’un style musical à l’autre et son nouvel album Endless Summer Vacation en fait une éloquente démonstration.

Ce huitième opus arrive sur une glorieuse lancée. Grâce à l’exaltante bombe pop Flowers, en tête des palmarès dans plusieurs pays depuis presque deux mois, la trentenaire à la charmante voix grave vit présentement son plus gros succès depuis Wrecking Ball, sinon de toute sa carrière.

C’est la chanson la plus populaire de 2023, et de loin.

Cependant, penser que le reste de sa nouvelle création renfermerait une série de titres suivant la même direction musicale aurait été mal la connaître. À travers ses 12 chansons (13 en incluant une version dépouillée de Flowers offerte en boni), Endless Summer Vacation met surtout en lumière le parcours éclectique de celle qui a lancé son premier album, en 2007, à 14 ans.

Country et électro

Les réjouissantes Violet Chemistry, Jaded et River, celle-ci étant clairement destinée aux planchers de danse, sont les plus proches cousines de Flowers. La première s'inspire d'ailleurs de la synth-pop des années 1980 et nous renvoie à ses premiers albums, en particulier Can’t Be Tamed.

L’efficace duo Thousand Miles avec Brandi Carlile fait pour sa part un clin d’oeil à la country pop de son album Younger Now de 2017. Pas mémorable, mais réussi.

Mi-chantée, mi-parlée, Handstand constitue une fascinante exploration électro qui rappelle l’étrange, mais très réussi Miley Cyrus & Her Dead Petz, opus qu’elle avait écrit avec les Flaming Lips. Après Flowers, c'est la pièce de résistance de l'album, même si elle en déroutera sûrement plusieurs.

Bien qu’elles permettent d’apprécier à sa juste valeur le chant de Cyrus, les ballades You et Wonder Woman apparaissent comme les maillons faibles, alors que l’ennuyante Island aurait très bien être coupée de la sélection finale.

L’ombre de l’ex

Sur Flowers, Miley Cyrus a fait un doigt d’honneur très remarqué à son ex, Liam Hemsworth. Ce n’est pas la seule référence à cet épisode émotivement douloureux.

« Je ne mentirai pas, ce ne sera pas facile quand il y aura une nouvelle personne sur ton corps », lui lance-t-elle sur Jaded. Rageuse, elle lui intime l’ordre de partir sur Muddy Feet, un autre duo, avec Sia cette fois. « Tu sens un parfum que je ne t’ai pas acheté. »

Certes, Miley Cyrus en a gros sur le cœur, mais hormis ces trois titres, Endless Summer Vacation ne vire pas au règlement de comptes. Il présente surtout une jeune femme qui a su tourner la page, apprécie son indépendance et pris en main sa destinée.

C’est l’œuvre d’une artiste qui a atteint un autre niveau de maturité artistique.

Photo fournie par Sony Music