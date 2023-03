De la crème glacée à la sauce Ranch!

Qui n’aime pas la crème glacée ce petit plaisir de la vie aux parfums infinis et délicieux? Mais une glace à la vinaigrette Ranch, qu'en dites-vous?

C’est le pari que Hidden Valley et Van Leeuwen Ice Cream se donnent en lançant sa crème glacée à la sauce crémeuse.

Cette glace pour le moins surprenante sera disponible en édition limitée dès le 20 mars prochain, et ce, jusqu’au 28 mai dans certains Walmart aux États-Unis.

La crème glacée promet la traditionnelle saveur Ranch aux «goût de babeurre, de fines herbes avec une touche sucrée», selon un communiqué émis pour l’occasion.

Mais qu’est-ce que ça goûte ? People s’est soumis à l’expérience.

«L'odeur est d'abord rebutante. Qui s’attend à un effluve d’oignon dans sa glace? Les testeurs, même ceux qui n'aiment pas la sauce Ranch, ont convenu que c’était meilleur que ce à quoi ils s’attendaient.»

La première bouchée a une touche salée, puis une subtile touche sucrée et la texture crémeuse est plutôt agréable, toujours selon People.

Il semble que la crème glacée Ranch est encore meilleure quand on y trempe des bretzels

«Nous sommes ravis de lancer une nouvelle gamme de saveurs et de dévoiler ce qui est peut-être notre crème glacée la plus surprenante à ce jour», soutient Ben Van Leeuwen, cofondateur et PDG de Van Leeuwen Ice Cream.

TVA Nouvelles avec People