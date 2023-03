De l’achat local pour les grands chantiers

Le Canada et le Québec ouvrent leurs portes « naïvement » aux entreprises étrangères pour réaliser leurs grands travaux d’infrastructures, alors qu’on devrait promouvoir l’achat local bien au-delà des produits d’alimentation, selon Marcel Dutil, président du conseil d’administration du Groupe Canam.

« Si les Américains peuvent dire Buy American, pourquoi les Canadiens ne peuvent-ils pas dire Buy Canadian ? » demande le fondateur de la multinationale québécoise spécialisée dans la construction de bâtiments et d’infrastructures.

Aux États-Unis, quand le gouvernement fédéral investit dans la réfection ou la construction d’une infrastructure, par exemple une route ou un pont, tout doit être fabriqué dans le pays. Canam a une usine au New Hampshire, qui lui permet de participer à ce type de projet, mais l’entreprise ne peut pas se servir de ses usines québécoises pour prêter main-forte dans les projets du gouvernement fédéral des États-Unis. Or, une grande partie de son expertise et de sa force de travail sont au Canada.

Protectionnisme réclamé

M. Dutil déplore que le protectionnisme soit unilatéral. Quand les gouvernements québécois ou canadien ouvrent les appels d’offres publics, rien ne favorise les entreprises d’ici dans le choix des soumissionnaires.

Il donne l’exemple du prochain pont de l’île d’Orléans. L’appel de qualification des constructeurs lancé en 2022 ne donne aucun avantage particulier à Canam, qui possède une grande usine de fabrication de composantes de pont en acier à Québec. L’entreprise sera considérée au même titre que des concurrents chinois ou italiens.

« On a une attitude très généreuse comme pays et comme province envers les étrangers. On ne peut pas aller chez eux, mais ils viennent chez nous tant qu’ils veulent. On devrait mettre les mêmes règles qu’eux mettent de leur bord », affirme M. Dutil, ajoutant que nous sommes « un peu naïfs ».

Impact énorme

Plusieurs pays exigent dans les projets d’infrastructure que 25 % à 40 % du contenu soit fabriqué chez eux. C’est ce que Marcel Dutil aimerait voir chez nous. Sur des projets de deux milliards $, l’impact serait énorme, dit-il.

Président du CA

de Groupe Canam

« Un produit fait au Québec par des ouvriers québécois payés au Québec et qui paient des impôts chez nous, on s’entend que les premiers 20 % de la valeur du projet retournent à l’État sous forme de taxes. Alors oui, je prêche pour mon clocher ! »

Ces dernières années, on a beaucoup fait entendre la valeur de l’achat local dans les produits de consommation courante. Marcel Dutil croit qu’on devrait inclure la fabrication et la construction dans ce discours.

« On fait le Panier Bleu pour des carottes et des patates cueillies par des Mexicains pis nos gars dans nos usines avec des salaires de 30 $ de l’heure et plus, je me demande bien pourquoi ils seraient défavorisés parce qu’on n’a pas d’exigences de contenu canadien et québécois dans nos projets ! »

M. Dutil estime qu’il y a assez d’entreprises en sol canadien pour assurer une saine concurrence dans les appels d’offres publics.

Récession ?

Canam voit une diminution des commandes depuis le début de 2023, mais anticipe que la prochaine récession sera moins violente que celle de 2008 puisque les entreprises sont moins endettées.

« Normalement, il y a une récession aux sept-huit ans. Ça fait plus de dix ans qu’on en a fini une, alors on est dus. »