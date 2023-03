Des chasseurs basques se sont déjà aventurés sur la Côte-Nord

Le site de l’anse à la Cave, entre Les Escoumins et Les Bergeronnes, témoigne éloquemment du fait que des Basques, en poursuivant des baleines, ont pénétré dans l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’à la rivière Saguenay.

Ce site occupe les côtés sud et est d’une anse, à l’emplacement d’une pointe rocheuse qui la délimite et la protège des vents du large. Aujour­d’hui, l’intérieur de cette petite baie est difficilement accessible à marée basse, mais grâce à l’importante fosse marine qui la borde et à un environnement resté relativement intact, on continue d’y observer des baleines.

Photo fournie par Parcs Canada

Les vestiges et artefacts découverts sur le site nous permettent d’évoquer le théâtre des opérations des chasseurs qui s’y installèrent, saison après saison, de la fin du 16e jusqu’au milieu du 18e siècle. Le navire est ancré à proximité du rivage. Un guetteur posté à terre, chargé de repérer des baleines, donne enfin le signal à une équipe formée d’un timonier, de quatre ou cinq rameurs et d’un harponneur. Les hommes mettent une chaloupe à l’eau et partent à la rencontre de la baleine, s’arrêtant lorsqu’elle est à portée de tir. Après diverses manœuvres et quelques ratés, le harpon est lancé ! Une fois atteint, l’animal plonge en profondeur, entraînant la ligne du harpon. Dès lors, l’équipage n’a plus qu’à attendre que la blessure ait suffisamment affaibli la baleine pour l’achever d’un coup de lance, avant de la remorquer jusqu’à la berge, où l’on entreprend le dépeçage.

Photo Dominique Lalande

Les quartiers de graisse étant ensuite transportés sur une plateforme en bois voisine du four à deux foyers construit sur la pointe, des hommes les déposent dans de grands chaudrons en cuivre pour les faire fondre en huile. Le four est lui-même surmonté de tuiles en terre cuite pour epêcher que la pluie ne tombe dans l’huile bouillante. L’huile obtenue, une fois refroidie et épurée, est versée dans les tonneaux et embarquée dans le navire.

Photo Dominique Lalande

En retrait du four et des fortes odeurs qui en émanent, un abri temporaire composé d’une charpente en pieux recouverte d’une toiture en tuile a été construit. Ce bâtiment à aire ouverte est rudimentaire : il n’a ni plancher ni murs, de simples voiles suffisant à protéger les travailleurs des intempéries. Dans cet espace, les hommes réparent et affûtent les outils et fabriquent des tonneaux. C’est aussi là qu’ils mangent. Certains d’entre eux y dorment également, pour veiller sur le site – malgré les occasions fréquentes d’échange et de traite avec les Amérindiens, la vigilance s’impose, comme en témoigneront une perle de verre pour la traite et une balle d’arquebuse –, tandis que d’autres retournent sur le bateau.