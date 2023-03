Des mois d’attente pour savoir si Hydro fournira de l’électricité

D’importants acteurs du secteur de la construction industrielle et résidentielle s’inquiètent des conséquences des nouveaux pouvoirs de vie ou de mort que vient de s’accorder le gouvernement sur tout nouveau projet requérant une puissance de plus de 5 mégawatts (MW).

« C’est clair qu’il y a des défis en ce qui concerne les besoins et la quantité d’électricité qu’Hydro-Québec est en mesure d’offrir, admet le PDG du Groupe Broccolini, Roger Plamondon. Maintenant, si la décision tombe sur le bureau du ministre pour décider si on va avoir ou non de l’électricité pour les projets, bien là ça devient plus dangereux. »

Le numéro un de Broccolini s’exprimait ainsi en marge d’une conférence de l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) portant sur les nouvelles façons de faire de la Ville de Montréal en matière de développement immobilier. À l’évidence, les apparences de politisation du processus d’arbitrage des projets qu’envisage Québec en faisaient sourciller plus d’un.

Fitzgibbon a le dernier mot

Québec a adopté récemment le projet de loi 2, présenté par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Ses dispositions visaient entre autres à donner au ministre le pouvoir d’autoriser (ou d’interdire) tout projet requérant dorénavant un seuil de puissance réduit à 5 MW et plus, plutôt qu’à 50 MW et plus comme auparavant.

Questionné, Roger Plamondon a expliqué que le moindre projet industriel requiert aujourd’hui une puissance de 3,5 MW d’électricité. Dès qu’une entreprise est robotisée ou dispose de besoins de recharge pour une flotte importante de camions électriques, « ce n’est pas long qu’il passe de 3,5 MW à plus de 5 MW. »

« Est-ce qu’on va avoir de l’électricité pour nos projets ? Et si oui, dans combien de temps et à quels coûts ? Est-ce qu’on va être capable de faire le projet ? », a-t-il demandé, avant que ne fusent encore d’autres questions. « Et si je suis prêt à développer demain, mais que l’électricité n’est pas là, on fait quoi ? »

Ces inquiétudes, ces questions sans réponses, cette impression d’être tenus dans le noir, le PDG de l’IDU, Jean-Marc Fournier, dit les entendre de ses membres depuis environ six mois.

Fuites de capitaux

« Cela fait des mois qu’on me dit qu’Hydro n’a plus les moyens d’agir et de fournir la moindre réponse aux questions qu’on lui pose », dit l’ex-ministre libéral.

« Les constructeurs s’en inquiètent d’autant plus – et pas seulement Broccolini, précise-t-il – qu’ils sont les premiers à voir des projets être mis sur la glace, reportés ou carrément perdus [au profit d’autres juridictions], en raison de l’incertitude actuelle. Ce n’est pas une crainte. C’est une réalité, ce qui n’est évidemment rien de bon pour l’économie. »

Sans nier les difficultés auxquelles l’industrie est confrontée, Hydro-Québec assure que le processus de sélection des projets « est bien en cours ». Les promoteurs de projets qui requièrent plus de 5 MW d’alimentation doivent remplir un formulaire particulier de la société d’État.

PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ À L’HORIZON

20 000 MW

Demande totale pour des projets de 50 MW et plus

3000 MW

Demande totale pour des projets de moins de 50 MW

5000 MW

Objectif d’Hydro-Québec d’augmentation de sa capacité de production d’ici 2035

Source : Hydro-Québec