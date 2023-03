Efforts et prix tranchés!

En éliminant le maniement du couteau lors de la préparation de plateaux de fromages et de charcuteries, puis en privilégiant les pièces de viande entières plutôt que précoupées, l’achat d’une trancheuse réduit à la fois vos efforts et votre facture d’épicerie.

Tourner, pousser, couper

Photo tirée du site web starfrit.com

Le Deli Slicer de Starfrit est une trancheuse manuelle destinée à la coupe de la viande, du pain, du fromage, et plus encore. Il suffit d’y déposer l’aliment à trancher, de sélectionner l’épaisseur voulue (jusqu’à 2,5 cm), puis de tourner la manivelle qui actionne la lame tout en déplaçant le poussoir pour obtenir les tranches désirées. L’appareil présente une lame rotative dentelée en acier inoxydable de 16,5 cm, un poussoir pour aliments, un chariot alimentaire coulissant, un protège-pouce et une base robuste antidérapante.

starfrit.com > 47,99 $

Préparer la viande congelée

Photo tirée du site web amazon.ca

Couper de la viande congelée au couteau est non seulement difficile, mais peut aussi être très dangereux. La trancheuse manuelle Befen en acier inoxydable permet toutefois de réaliser cette tâche de façon sécuritaire, que ce soit pour trancher du bœuf un soir de fondue ou des charcuteries pour garnir une pizza. Sa lame de 196 mm peut couper des tranches de 0,2 mm à 20 mm. Plus la coupe sera fine, plus celle-ci sera nette. L’ensemble contient aussi un support à viande séparé, deux lames, dix sacs à viande et deux ventouses.

amazon.ca > 99,99 $

Pro de la coupe

Photo tirée du site web walmart.ca

Des courbes pensées pour recueillir aisément les tranches, de l’espace à l’arrière pour recevoir et organiser les aliments tranchés, un système de réglage de l’épaisseur variant d’extra fine à épaisse (15 mm à 9/16 po), une lame dentelée amovible de 19 cm, un chariot pouvant être retiré afin de faciliter son nettoyage dans l’évier, un puissant moteur de 180 W et des pieds à ventouse... La trancheuse électrique de Kalorik présente plein de qualités.

walmart.ca > 117,98

Comme un boucher

Photo tirée du site cuisinart.ca

Pour obtenir de très minces tranches de pepperoni ou pour découper le rôti de bœuf comme un professionnel, il y a la trancheuse Cuisinart de qualité commerciale. Elle conjugue un boîtier en acier laqué et aluminium moulé sous pression de qualité supérieure, un moteur puissant de 130 watts, une lame dentelée en acier inoxydable de 18,75 cm réglable, des pieds antidérapants, un chariot porte-aliments et un bouton de réglage de l’épaisseur.

doyondespres.com > 138,99 $

Trancher avec précision

Photo tirée du site web canadiantire.ca

La viande, le pain, les légumes, le fromage, les charcuteries ne résistent pas à la trancheuse électrique Paderno en aluminium moulé sous pression, dont les pièces amovibles permettent un nettoyage aisé. Sa lame durable en acier inoxydable allemand de 19 cm de diamètre est conçue pour fléchir, afin d’obtenir une coupe précise à tout coup. Elle séduira les apprentis bouchers avec son moteur de 120 W qui fonctionne en douceur et en silence, son cadran de contrôle de l’épaisseur précis, son mécanisme de tranchage offrant un glissement facile, son poussoir doté de dents maximisant le contrôle et son mécanisme de verrouillage de la lame.

canadiantire.ca > 269,99 $