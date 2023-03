La mère d'un joueur «radiée»: Hockey Québec sceptique devant la décision d'une fédération locale

La radiation d’un parent du hockey mineur de Saint-Jérôme, annoncée la semaine dernière, fait sourciller Hockey Québec qui y voit plusieurs irrégularités et se dit incapable d’effectuer certaines vérifications.

« Un parent au lourd dossier disciplinaire radié du hockey mineur à Saint-Jérôme », rapportait Radio-Canada la semaine dernière.

On apprenait que le parent qui a fait l’objet de cette procédure rarissime d’une durée de six ans avait utilisé « un langage abusif et insultant à répétition envers les arbitres, les bénévoles, ainsi que les joueurs et les parents ».

Ce parent, c’est Caroline Byrne. Mère d’un adolescent jouant pour les Lions de Saint-Jérôme, elle se dit victime d’une injustice.

Le Journal a appris que Hockey Québec est loin d’être convaincu que la décision prise par la Fédération des clubs de hockey mineur de Saint-Jérôme (FHMSJ) respecte sa réglementation.

« Au fur et à mesure qu’on reçoit de l’information, on a des questionnements », a fait savoir Dave Leclerc, directeur de la régie de Hockey Québec.

« C’est pour ça qu’on a demandé de recevoir le dossier [disciplinaire du parent], mais on s’est fait refuser l’accès », révèle-t-il, ce qui est anormal à son avis.

La FHMSJ a pourtant des comptes à rendre à Hockey Québec. « Les associations ne peuvent pas décider de faire ce qu’elles veulent », dit M. Leclerc.

Une convocation douteuse

Hockey Québec est autant préoccupé par le processus de convocation de Mme Byrne à la FHMSJ que par la validité de la radiation.

Le Journal a eu accès à un enregistrement audio de la convocation de Mme Byrne par la FHMSJ, qui a eu lieu le 15 février dernier. Jamais Mme Byrne n’a pu donner sa version des faits, malgré ses demandes.

« C’est certain que ça ne respecte pas ce qui doit être fait selon nos mesures disciplinaires », a réagi Dave Leclerc.

Accès aux arénas

Dans la décision subséquente, on peut lire que Mme Byrne « ne peut plus avoir accès aux arénas du territoire de la FHMSJ ». Pour Dave Leclerc, seule une ordonnance de la cour pourrait imposer cette restriction.

Martin Labrosse, président de la FHMSJ, estime pour sa part que Hockey Québec « fait de l’ingérence » dans son organisation, et accepte seulement de leur montrer le dossier disciplinaire lors d’une rencontre en personne.

« Je ne veux pas l’envoyer comme ça. Je ne sais pas c’est quoi leur objectif. »Il défend bec et ongles la décision de radier Mme Byrne.« On est bénévoles, on n’est pas des spécialistes en droit ou en audiences. Si on s’est trompé quelque part, pas de trouble, mais la décision aurait été la même. »

La mère bannie veut porter sa cause en appel

La mère d’un jeune joueur de hockey de Saint-Jérôme bannie des arénas de sa ville, compte faire appel de la décision auprès de Hockey Québec, croyant être victime d’une « injustice » et d’un conflit ayant dégénéré.

« À l’heure actuelle, je n’ai aucune idée pourquoi j’ai été radiée, résume Caroline Byrne. Il y a une injustice, c’est sûr et c’est certain. »

Selon sa version des faits, tout remonte à un événement survenu lors d’un tournoi à Plessisville, en début février.

Dans le vestiaire, son fils de 13 ans aurait été invectivé par son entraîneur devant ses coéquipiers. « Mon jeune a dit [dans le vestiaire] que ses coéquipiers ne valaient pas de la ‘‘marde’’. Le coach [n’a pas apprécié] et lui a crié après comme du poisson pourri. Il est sorti de là en pleurant. »

Ça dégénère à l’hôtel

Elle aurait ensuite envoyé un texto à l’entraîneur pour discuter de cette situation, mais ce n’est que plus tard à l’hôtel, où l’équipe s’est retrouvée, que ce dernier aurait décidé d’en discuter avec elle, raconte Mme Byrne.

« Je lui ai demandé pourquoi il avait crié après mon gars. Il m’a dit : ‘‘je suis le coach, je fais ce que je veux’’. »

Le conflit aurait ensuite dégénéré. La mère affirme avoir été menacée de mort, mais admet avoir fait elle-même preuve de violence physique.

Si elle reconnaît qu’elle a été « imparfaite » dans le passé et qu’elle a sa part de responsabilités dans l’altercation à l’hôtel, Mme Byrne estime que le processus pour la radier est loin d’avoir été équitable.

La décision soulève d’ailleurs « plusieurs questionnements » aux yeux de Hockey Québec.

Mme Byrne estime avoir été victime d’une vengeance de la part de Martin Labrosse, président de la FHMSJ, contre qui elle avait porté plainte pour intimidation en novembre dernier.

M. Labrosse avait été blanchi de toutes les allégations qu’on lui reprochait.

La seule convoquée ?

Joint par Le Journal, Martin Labrosse a refusé d’indiquer si d’autres personnes ont été convoquées par son conseil d’administration, pour obtenir des témoignages concernant les événements à l’hôtel.

« On ne l’a [Mme Byrne] pas mise dehors pour ce qui s’est passé le 3 février », mais pour tout son dossier disciplinaire, a-t-il fait valoir.

Quant à son historique avec Mme Byrne, M. Labrosse dit « comprendre la perception » de la mère radiée quant à une apparence de vengeance, mais réfute cette allégation.