Hôtellerie: un entrepreneur d'ici lance une application pour laisser du pourboire sans argent comptant

Un entrepreneur québécois a lancé une application afin d’aider les hôteliers à attirer et à retenir la main-d’œuvre, en permettant aux employés de toucher un pourboire même si les clients n’ont pas d'argent comptant.

Cette solution s’appelle Tip&Go, un simple code QR qui permet aux clients d’hôtel de verser un pourboire lorsqu’ils n’ont pas d’argent comptant avec eux. À la place de la traditionnelle enveloppe de papier, Tip&Go propose une enveloppe électronique sur laquelle se trouve le nom de l’employé et un code QR associé.

Francis Léonard, président et directeur général de l’entreprise, indique que les pourboires versés par le code QR pourraient augmenter la rémunération du personnel jusqu'à 30%.

Photo courtoisie, Francis Léonard

«Les femmes de chambre, les concierges et les voituriers, historiquement, faisaient du pourboire. Des statistiques disent qu’ils faisaient entre 150$ et 250$ par semaine avant la pandémie et [à l’époque où les gens avaient plus d’argent comptant sur eux]. Maintenant, environ 10% des gens seulement ont l’argent comptant sur eux, ça fait que maintenant, ils gagnent entre 15$ et 25$ par semaine», explique M. Léonard.

Selon le PDG de Tip&Go, c’est environ 80% des employés qui quittent l’industrie de l’hôtellerie pour des raisons économiques.

«C’est le plus haut taux de tous les secteurs d’activités au Canada», poursuit M. Léonard.

Il croit que le code QR pourrait favoriser le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre en premier lieu pour l’attrait salarial. Et l’obtention de meilleurs pourboires encourage les employés à maintenir des normes élevées dans leur travail.

Le personnel aura accès à un tableau de bord sécurisé qui lui permettra de voir ses revenus, et les gestionnaires d’hôtel pourront consulter un tableau de bord présentant les commentaires, les évaluations et les statistiques sur les pourboires. Le tout sans frais de gestion et de transaction pour l’hôtelier.

«C’est le personnel hôtelier qui a une quote-part de service à payer sur la transaction», précise l’entrepreneur.

Tip&Go est déjà déployée dans quelques établissements, mais M. Léonard a préféré ne pas les nommer pour le moment.

Il ajoute que Tip&Go devrait être déployée dans les établissements de plusieurs chaînes hôtelières. Des annonces à cet effet seraient prévues prochainement.

Ce type de service est offert dans plusieurs autres pays. Ici, d’autres entreprises, comme Teknotip, proposent également le paiement de pourboire à l’aide d’un code QR. Cette dernière est présente dans quelques établissements à Québec, dont Le Concorde.