Ingérence chinoise: Duhaime demande au DGEQ d'enquêter

Le chef du Parti conservateur du Québec demande au Directeur général des élections d’ouvrir une enquête afin d’examiner la potentielle ingérence communiste chinoise dans les élections municipales québécoises. Il craint que la Chine puisse avoir illégalement contribué à l’élection de Xixi Li à Brossard.

Éric Duhaime s’inquiète d’une possible ingérence chinoise au Québec.

Notre Bureau d’enquête dévoilait jeudi qu’une équipe dédiée à la sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête activement sur deux présumés «postes de police» chinois dirigés par une conseillère municipale de Brossard.

«On pensait tous que c’était un dossier fédéral, que c’était les élections fédérales qui étaient visées, que c’était en Colombie-Britannique et en Ontario. Mais là, on se rend compte que c’est une élue municipale, ici, au Québec et qui a été élue par 32 voix. Une élection extraordinairement serrée, où il y a potentiellement eu une ingérence», a soutenu Éric Duhaime en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Le Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud sont sous la loupe des enquêteurs de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC.

Ces lieux de services et d’accueil aux immigrants, bien implantés dans la diaspora chinoise, sont tous les deux dirigés par Xixi Li, conseillère municipale à la Ville de Brossard. Mme Li avait remporté ses élections en 2021 par une très courte majorité.

Selon M. Duhaime, la loi électorale aurait pu être violée, dit-il. Il a d’ailleurs transmis plusieurs captures d’écran au DGEQ montrant des publicités «visant à favoriser la candidate Xixi Li.»

DGEQ interpellé

Le DGEQ avait d’ailleurs dû intervenir durant cette élection, rappelle Éric Duhaime, car la candidate avait utilisé le logo d’Élection Québec dans ses publicités, notamment dans une publication destinée à la communauté chinoise sur les médias sociaux.

Dans sa lettre, le chef conservateur indique au DGEQ, Jean-François Blanchet, «que toute forme d’ingérence de Sino-Québec, au-delà du danger d’une force étrangère dans notre vie démocratique, constitue une violation de la loi sur le financement des partis ou des candidats municipaux.»

À la lumière de ces nouvelles révélations, il demande aujourd’hui «d’ouvrir une enquête afin d’examiner la potentielle ingérence communiste chinoise dans les élections municipales québécoises et voir si elle a pu illégalement contribuer à l’élection de madame Li.»

Bonnardel silencieux

Pour le moment, le gouvernement du Québec n’a pas tenu à se prononcer sur cette question. Le cabinet du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s’est refusé de commentaire, soutenant qu’il y avait une enquête de la GRC dans ce dossier.

«Les élections municipales au Québec, c’est la responsabilité du Québec», a critiqué le chef conservateur.