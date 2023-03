Ingérence chinoise: Justin Trudeau ne veut pas qu’on sache la vérité

Ça ressemble de plus en plus à des cachotteries de Justin Trudeau.

Plus le temps avance, plus on comprend que le PM ne souhaite vraisemblablement pas allumer les néons sur l’ingérence chinoise dans notre vie démocratique. La vérité ne l’intéresse pas trop. Elle risquerait de mettre son parti et lui dans l’embarras.

Les distractions

Justin Trudeau continue de jouer avec les mots et la vérité.

Prenons les dernières révélations de Global News. On dévoile que des rapports sur l’ingérence chinoise ont été produits par le Bureau du Conseil privé et le comité secret sur la sécurité nationale à destination du bureau du PM.

Tout porte à croire que l’entourage du PM et Trudeau lui-même ont été informés de l’existence d’un réseau de soutien et de financement pour favoriser certains candidats, souvent libéraux. L’automne passé, pourtant, le PM était sans équivoque : il n’a « aucune information à ce sujet ». À ce jour, il répète ce mantra, je n’ai rien vu, rien su.

Soit il joue sur les mots, soit il n’a jamais voulu savoir, soit il a menti.

Partisanerie excessive, aveuglement volontaire ou mensonge, vous décidez.

Voilà que le PM nous annonce maintenant un trop-plein d’enquêtes et nous recycle de vieilles mesures.

Aucune ne se dirige au cœur du problème : ce que le PM savait, comment son gouvernement a réagi par la suite.

Bonne façon de noyer le poisson, on reste en périphérie des actions – ou inactions – du gouvernement. Ça ne nous regarde pas, selon le PM.

Il annonce aussi un « rapporteur spécial », dirigé par un « éminent Canadien ». Nous voilà rassurés. Ça lui permet surtout de gagner du temps, en espérant que la poussière retombe.

Enquête publique ?

On croyait initialement à une désinvolture du PM Trudeau.

Ou bien à sa bienveillance d’autrefois envers le régime chinois, qui a longtemps été vu comme un eldorado à conquérir.

Peut-être est-il temps d’envisager une autre hypothèse : un simple et froid calcul politique. Vaut mieux que ça ne se sache pas trop. Les Canadiens n’ont pas à savoir. La démocratie, les élections, c’est lui.