«Je suis chanceux d’avoir Miley Cyrus dans ma vie» - Rufus Wainwright

Depuis qu’il a collaboré avec elle, Rufus Wainwright est en admiration devant Miley Cyrus. « Elle est une vraie force de la nature. Je suis vraiment chanceux de l’avoir désormais dans ma vie. »

Le 2 février dernier, l’auteur-compositeur-interprète élevé à Montréal s’est retrouvé dans la « cour arrière » de Miley Cyrus en Californie pour enregistrer l’émission spéciale de Disney+, Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).

Photo courtoisie de Miranda Penn Turin

L’émission propose des entrevues et une prestation pendant laquelle Miley Cyrus chante, pour la première fois, les pièces de son nouvel album, accompagnée d’artistes invités.

Le mandat de Rufus Wainwright ? Accompagner, seul au piano, la populaire chanteuse trentenaire sur la chanson Wonder Woman, une des 13 pièces de Endless Summer Vacation, disponible depuis minuit.

« C’est l’équipe de Miley qui m’a contacté pour que je collabore avec elle, explique le chanteur au Journal. Évidemment, j’ai accepté immédiatement. Nous avons passé un peu de temps ensemble pendant les pratiques et j’ai vraiment été frappé par tout ce qui est magnifique à propos d’elle : pour moi, elle représente tout ce qui est bien des États-Unis et qu’on oublie parfois avec les autres enjeux politiques et autres. »

Une exception pour elle

Le musicien de 49 ans se dit généralement nerveux d’accompagner des artistes au piano, ce qu’il fait rarement. « J’ai fait une exception pour elle et ce fut vraiment le fun à faire », raconte-t-il.

Il vante le côté chaleureux de la star, de qui il est un admirateur depuis longtemps. Miley Cyrus faisait tout pour que ses invités se sentent à l’aise pendant le tournage.

« Toute sa famille était aux répétitions, sa mère, sa sœur. Tu avais l’impression d’arriver chez elle, dans sa maison. Miley est inclusive et chaleureuse et en personne, elle est vraiment d’une grande beauté », ajoute l’artiste qui ne collabore toutefois pas sur le nouvel album de Miley Cyrus.

« Je la trouve audacieuse, fascinante, magnifique et sophistiquée. Elle n’est comme personne. », poursuit le musicien qui va jusqu’à affirmer que Miley Cyrus lui donne de l’espoir pour les États-Unis.

Une suite ?

Peut-on s’attendre à une collaboration en chanson entre Rufus Wainwright et Miley Cyrus dans le futur ?

« On ne sait jamais, lance-t-il en riant. Je sens qu’elle est une alliée et qu’on se respecte mutuellement musicalement. Je serais over the moon si elle voulait chanter avec moi, mais je sais aussi être canadien, c’est-à-dire humble et plutôt retiré. On verra. Tout est possible. »