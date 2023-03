Jenna Ortega dans le film «Beetlejuice 2»?

Après Mercredi, Jenna Ortega s’apprêterait à renouer avec le cinéaste Tim Burton avec un rôle dans la très attendue suite du classique Beetlejuice.

Visiblement, Jenna Ortega ne se lasse pas des univers sombres et glauques. Avant qu’on ne la voie dans Frissons VI, à l’affiche dès aujourd’hui, la jeune actrice de 20 ans a bâti son renom grâce aux films d’épouvante The Babysitter: Killer Queen, X, Insidieux: Chapitre 2 et autres Studio 666.

Le prochain rôle dans sa mire: celui de la fille de Lydia Deetz (personnage jadis interprété par Winona Ryder) dans la suite de Beetlejuice, confirme la magazine américain Variety. Les négociations iraient bon train selon plusieurs sources.

L’idée d’une suite au film classique de 1988 circule depuis près d’une décennie déjà, plusieurs projets ayant été annoncés pour finalement avorter avant même d’amorcer leur tournage. C’est Brad Pitt, via sa maison de production Plan B, qui a remis Beetlejuice 2 sur les rails il y a un peu plus d’un.

Aucune date de sortie n’a encore été confirmée, mais on sait que Michael Keaton reprendra du service dans le rôle-titre. Tim Burton s’installera quant à lui derrière la caméra.