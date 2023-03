Judo: Frédérique Lavigne a battu la pandémie

Il y a près de trois ans, Frédérique Lavigne était un peu découragée. La judoka qui avait alors 13 ans ne pouvait plus pratiquer son sport en raison d’une certaine pandémie qui avait provoqué un confinement inattendu par tous.

• À lire aussi: Judo: une vraie domination

Vous vous souvenez peut-être d’elle. On avait raconté son histoire. Elle nous confiait qu’il était difficile de rester motivée en devant s’entraîner par l’entremise de visioconférences, notamment. Mais elle s’est accrochée.

« Ç’a visiblement marché, je n’ai plus de problème de motivation. Tout s’est vraiment bien replacé », nous confie-t-elle au téléphone.

Et comment que ç’a fonctionné ! La semaine dernière, elle a remporté la médaille d’or chez les 70 kilos et plus aux Jeux du Canada en plus de rafler l’or avec ses coéquipières québécoises dans la compétition par équipe. Tout ça lui a valu d’être la porte-drapeau de la province lors de la cérémonie de clôture des Jeux présentés à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Frédérique l’admet, la pause forcée a été difficile, mais c’est son père, Vincent, qui lève le voile sur les moments pénibles que sa fille a traversés.

« Au début, ç’a été très dur pour elle, on était inquiets et après, on a été fiers de son courage. Elle s’est retroussé les manches.

« Ses amies qui étaient en sport-étude pouvaient continuer de s’entraîner alors qu’elle ne pouvait pas. Elle s’est accrochée et plusieurs de ses amies qui étaient dans des programmes sport-étude ont abandonné alors qu’elle a continué. »

Et Frédérique elle-même n’a jamais douté qu’elle s’accrocherait.

« Étrangement, je n’ai jamais voulu lâcher parce que je savais que je pouvais aller plus loin. J’ai appris tellement de choses, je n’ai plus d’excuses pour m’entraîner. »

Force de caractère

Visiblement fier de sa fille qui aura 17 ans à la fin du mois, Vincent Lavigne souligne que sa conjointe Julie et lui ont découvert une force de caractère encore plus grande chez leur fille que celle qu’ils connaissaient.

« Je m’en doutais, mais j’ai été agréablement surpris de découvrir une “dureté du mental” qui lui a permis de passer à travers ça et de revenir en force. »

Le paternel souligne au passage que sa fille a vécu une épreuve supplémentaire en changeant de catégorie de poids.

« Elle a eu des hauts et des bas et elle est tombée dans la catégorie ouverte, mais il y a des filles qui font jusqu’à 100 kilos. Elle a en partie réappris son judo depuis les championnats canadiens l’an passé. »

Tirage défavorable

La pandémie a fait en sorte que la compétition est désormais plus relevée sur la scène canadienne, explique Frédérique.

« Ç’a fait un ménage dans les athlètes et ç’a rendu les compétitions encore plus difficiles au Canada. Il manque beaucoup de filles judokas, il y a comme un trou dans notre génération. »

À Charlottetown, elle a eu un tirage difficile en tombant sur l’Albertaine Mariana Karas dès son premier combat.

« C’est ma bête noire, elle me battait tout le temps depuis un an, j’avais envie de pleurer quand je l’ai battue. Ç’a validé le fait que tout le monde est battable et a un point faible. »

Elle a aussi battu Karas une seconde fois lors du tout dernier combat de la finale de la compétition par équipe pour confirmer la médaille d’or québécoise.

Quand on a attrapé Frédérique en début de semaine, elle était en route pour Rivière-du-Loup pour la finale des Jeux du Québec après avoir passé une soirée à la maison, histoire de faire du lavage entre les deux compétitions. Et jeudi, elle a ajouté une autre médaille d’or à sa récolte.

Rêve olympique

Après un tournoi contre ses amies de la scène provinciale aux Jeux du Québec, la Montréalaise va tourner son regard vers l’international.

« Dans un avenir rapproché, j’aimerais commencer les compétitions internationales parce que ça va bien au Canada et au Québec. Je sais que les choses seront plus difficiles dans les compétitions. »

Quant aux Olympiques, il n’est pas question de penser à Paris l’année prochaine ou même à Los Angeles en 2028. Le judo est un sport à développement tardif alors elle risque plutôt de commencer à penser à Brisbane, en 2032. Elle aura alors 26 ans. Mais elle refuse de se projeter si loin.

« Je vais y aller au fur et à mesure. C’est sûr que j’aimerais m’y rendre, mais je vais le faire à mon rythme et en y allant étape par étape. »