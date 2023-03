Judo: une vraie domination

Les deux médailles d’or de Frédérique Lavigne sont une illustration de la domination québécoise sur les tatamis lors des Jeux du Canada.

Le Québec a remporté 15 médailles sur une possibilité de 16, dont 9 d’or. Et le judoka qui n’a pas récolté de médaille individuelle a été victime d’une décision controversée de l’arbitre.

Le directeur général de Judo Québec, Jean-François Marceau, est satisfait des résultats obtenus par nos représentants dans les Maritimes, mais il n’est pas surpris.

« On est quand même le château fort du judo au Canada depuis au moins une vingtaine d’années.

« On a environ 40 % des membres du Canada, on a un bon réseau de clubs et on a un bon travail d’amélioration continue. »

Comme des pros

Si les athlètes québécois ont connu d’aussi bonnes performances, c’est parce qu’ils y mettent le travail, mais aussi parce qu’ils jouissent d’un soutien de premier plan.

« Je voudrais mentionner l’excellent encadrement des entraîneurs de clubs de judo québécois qui ont formé les athlètes. L’équipe des Jeux du Canada de 14 athlètes est constituée d’athlètes en provenance de 11 clubs, donc on a beaucoup de profondeur dans la province », précise Jean-François Marceau.

Il accorde aussi beaucoup de mérite aux entraîneurs provinciaux qui n’ont rien ménagé pour préparer les athlètes.

« Les entraîneurs ont fait un travail extraordinaire, ils sont allés faire un tournoi à São Paulo, au Brésil, avec ce groupe au cours de l’été. Les jeunes avaient gagné la compétition par équipes.

« On a fait des camps d’entraînement tout au long de la saison, il y a eu un camp en Floride en janvier, on a fait venir un préparateur mental lors d’un des camps pour les aider à travailler l’aspect mental. »

Bien s’en tirer

Comme tous les sports de combat, le judo a souffert des confinements et des arrêts de compétition et d’entraînement lors de la pandémie, mais Jean-François Marceau estime que sa fédération s’en est plutôt bien tirée.

« On a redoublé d’efforts pour retenir nos athlètes, on a fait des compétitions virtuelles et des entraînements à distance. On avait une base solide et notre circuit de compétition provincial est reparti à 100 % depuis septembre.

« Les clubs qui ont été actifs, qui ont gardé une relation avec leurs membres et qui ont repris rapidement, dans certains cas, ont plus de membres qu’avant. »

Judo Québec a noté un maintien chez ses membres âgés de 16 à 20 ans, mais une baisse chez les plus jeunes. La fédération compte actuellement 9000 membres contre 10 400 avant la pandémie. Une vingtaine de clubs n’ont pas survécu, et il en reste maintenant une centaine sur la scène provinciale.