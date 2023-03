La liste d'écoute de QUB musique du 10 mars 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

UK GRIM - Sleaford Mods ***1⁄2

Bon an mal an, ou presque, les prolifiques prolos du punk-rap british nous livrent de généreux albums sans compromis. Le flow gueulard de Jason Williamsons n’a rien perdu de sa fougue rugissante. Il vous assène en pleine figure ses couplets et refrains sur la politique britannique, les médias sociaux, les autres musiciens. Et il aime bien verser dans l’autodérision comme dans Pit 2 Pit. Même si chaque pièce s’avère très rentre-dedans, elles ne relèvent pas toutes de la même approche rythmique. Rhythms of class, par exemple, semble tout droit sorti d’un party de 1983. Right-Wing beast, malgré la fulgurance du verbe, résonne presque comme une «ballade.» Malgré ses forces, UK GRIM ne se laisse pas apprivoiser à la première écoute. Pour les paroles, même si on se laisse vite convaincre par la hargne et l’humour décapant de Williamson, il peut être ardu de saisir les nombreuses références aux personnalités publiques et à la politique britannique. Mais si vous connaissez déjà le créneau de Sleaford Mods, vous ne serez pas déboussolé. Un triomphe de la simplicité rudimentaire. Volontairement vétuste. Chiche peut-être dans les orchestrations, mais généreux dans la drive. (Stéphane Plante)

«S'il vous plaît, endormez-vous en l’écoutant!», implore le musicien dans le communiqué. Si ces sérénades ne vous plongent pas dans le sommeil, elles vous inciteront probablement à la sérénité. Après son charmant hommage au matin avec aubades, Jean-Michel Blais ferme le rideau avec ce nouvel EP, habile alliage de revisites de sa précédente offrande orchestrale et de nouvelles pièces (La chute, 117, good morning). Joli retour au piano solo qui a des airs de fin de spectacle, entre les brouhahas au sein de 117 et le soupir qui résonne à la fin de flâneur. Et nous? On ne soupire pas. On profite. (Mélissa Pelletier)

Ça en prend du courage - ou de l’audace - pour oser balancer comme ça en ouverture d’album une chanson de 6 minutes, Portrait d’une Marianne. Mais aucun défi ne semble impossible à relever pour Thierry Larose. On en tient pour preuve ses arrangements à tête chercheuse passant allégrement de l’indie rock de Coeur de Lion au jazz tendre de Frisbee & marmelade. Même si dans Baleine et moi, il nous avoue vieillir «plus vite qu’une mauvaise blague», son Sprint!, lui, ne devrait pas vieillir trop mal. (Stéphane Plante)

Groove Lionel - Lionel Groove ***1⁄2

Lionel Groove ne fait pas dans la fausse représentation. Parce que pour groover, ça groove sur un sale temps. D’entrée de jeu, la chanson Disco Funk Machine porte elle aussi très bien son nom. Et ça groove aussi du côté du reggae avec la pièce Faya Man. L’électro de Toujours plus prouve que les gars entendent vous faire remuer du popotin de bien des façons. Comme quoi la langue de Tremblay peut groover autant que celle de Shakespeare. (Stéphane Plante)

Ontologie des ombres - Claude L’Anthrope ***1/2

Claude L’Anthrope laisse de côté l’électro-pop rentre-dedans pour nous présenter un côté beaucoup plus sensible, sur musique folk. Piano, violon, accordéon, clarinette... L’artiste ne lésine pas pour ce virage créé avec des musiciennes femmes et queer. On a là un album romantique à souhait sans tomber dans la quétainerie, qui offre un bouquet de «chansons d’amour lesbiennes» sur lesquelles sont explorés de nouveaux territoires vocaux parfois avec maladresse, toujours avec passion. Décidément réussi, et prometteur, ce nouveau son offre un beau potentiel d’eargasms notamment sur À travers, Léviathan et Le Malagnou. (Mélissa Pelletier)

