L'Académie de danse de la Capitale se démarque à la compétition Reprezent

Les danseurs de l’Académie de danse de la Capitale ont offert de solides performances et remporté plusieurs trophées et mentions spéciales à la compétition Reprezent du week-end dernier au Centre des Congrès. Les troupes Azukita et Young Force ont chacune remporté une invitation au Showcase. Azukita en est ressorti avec une invitation au Festival International du Film sur l'Art et deux danseurs ont retenu l’attention de Janick Arseneault, dont Sofia Bouchard de Young Force. Le moment culminant fut lors du Showcase quand le groupe Eklectik a eu l'honneur de refaire leur chorégraphie présentée lors de leur passage à l’émission télévisée Révolution, en octobre dernier. Elles ont dansé avec LaBronze sur sa chanson "L'habitude de mourir", captivant le public avec leur chorégraphie innovante et leur technique impressionnante. LaBronze a ému les spectateurs avec sa voix chargée d'émotion et ses paroles poignantes. Les fans de danse et de musique ont été ravis de voir autant de talent sur scène.