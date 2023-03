Le petit William atteint d’un cancer incurable: une levée de fonds permet de remettre 7000$ à la famille

La levée de fonds organisée par les propriétaires du Resto Richard a permis de verser 7000$ à la famille du petit William Dubé, atteint d’un cancer incurable.

• À lire aussi: Le mauvais sort s’acharne sur une famille

Vendredi dernier, un nombre record de près de 800 clients ont fait la file pour manger au casse-croûte de L’Ancienne-Lorette, dans le but d’aider financièrement la famille Dubé à traverser cette terrible épreuve.

«C’est plus du double de notre plus haut record», a affirmé le propriétaire et instigateur de la levée de fonds, Carlos Huard.

Le Journal a d’ailleurs échangé avec des lecteurs, qui sont partis de Montréal le 3 mars dernier pour venir dîner à Québec, afin de soutenir la famille éprouvée.

Fort achalandage

Cet achalandage monstre aura permis d’amasser un profit jamais vu pour le restaurateur, alors qu’habituellement les profits pour cette journée de la semaine avoisinent les 2000$, soutient M. Huard. «On est satisfaits, on a dépassé nos attentes!», lance-t-il.

«On a réalisé qu’on peut avoir un gros impact pour notre communauté également», ajoute-t-il.

Il faut dire que pour faire augmenter la cagnotte, la moitié des dix employés a accepté de travailler bénévolement lors de cette journée spéciale.

Touchés

Touchée par le geste, la famille Dubé affirme se sentir «appuyée». «Il y a vraiment beaucoup de monde qui est allé nous appuyer et ça fait chaud au cœur », a mentionné le père du petit garçon de quatre ans, Louis-Philippe Dubé.

L’argent aidera notamment la famille à réaliser des activités qui rendent leur petit William heureux. Vendredi, la campagne GoFundMe créée pour les aider avait permis d’amasser plus de 77 000$.

Radiothérapie

Par ailleurs, l’état de santé de William s’est stabilisé au cours des derniers jours, alors qu’il poursuit ses traitements de radiothérapie, à raison de cinq jours par semaine.

Ces traitements pourraient permettre à William de vivre deux à quatre mois supplémentaires, soutient son père. «C’est sur que ça reste de l’inconnu, c’est un cancer qui est rare», affirme son père.

Pour le moment, la radiothérapie améliore la qualité de vie du petit garçon, atteint d’un cancer incurable au cerveau, alors qu’il retrouve un peu d’équilibre, indique M. Dubé.

«Nous avons aussi ajusté sa médication et il est moins irritable», dit-il. «On attend le beau temps pour pouvoir sortir et faire un peu plus d’activités avec lui. D’ici là, on essaie de reprendre des forces et d’avaler la pilule en quelque sorte. On n’a pas le choix», ajoute-t-il avec émotion.

William est atteint d’un cancer agressif et incurable au cerveau; le gliome diffus du tronc cérébral.

Éventuellement, la tumeur pourrait affecter des fonctions vitales, comme l’équilibre, la respiration, la parole et la déglutition.