Le restaurant Tuscanos célèbre ses 20 ans

Les 20 ans de présence et d’implication dans la communauté du restaurant Tuscanos ont été marqués par la passion de son propriétaire, M. Demetre Triantafyllou. Passionné de restauration, il déploit une énergie incroyable à l'attention de sa clientèle qu’il tient personnellement à saluer à chaque fois. « Certains de nos clients font partie d’une troisième génération d’une famille qui fréquentent notre établissement depuis 20 ans. Ça fait l’objet de ma fierté », explique M. Triantafyllou. Le restaurateur se distingue également par son engagement social dans la communité, notamment auprès des causes comme le Club des Lions, Moisson Québec, Opérations Enfant Soleil, le Carnaval de Québec et plusieurs autres.