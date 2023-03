Le taux de chômage s’est établi à 4,1 %

L’emploi au Québec a peu varié en février, le taux de chômage s’établissant ainsi à 4,1 %, soit près du creux record de 3,9 % enregistré en janvier 2023 et novembre 2022.

C’est dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec qu’on voit le taux de chômage le plus bas (1,9 %). «Il s'agit du taux le plus faible de toutes les régions métropolitaines de recensement au Canada et d'une baisse de 0,5 point de pourcentage au cours du mois [la moyenne mobile de trois mois]», a indiqué Statistique Canada.

Du côté de la RMR de Montréal, l’emploi a peu varié, puisque le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 5,0 %.