Les 25 ans des Œuvres Jean Lafrance seront soulignés lors du Bistro Gastronomique 2023

25 ans de bonheurs, de difficultés, de réussites et de déceptions. Aujourd’hui, plus de 1000 jeunes ont passé par les Œuvres Jean Lafrance. Le 29 mars prochain, à l’Hôtel Le Bonne Entente, ce sera l’occasion de souligner cet important anniversaire lors de l’annuel Bistro Gastronomique au profit de l’organisation. Cette soirée sous la présidence d’honneur de M. Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction chez Beneva, sera assurément remplie d’émotions et de surprises. Le prestigieux événement rassemble des gens d’affaires dans une formule cocktail et stations dinatoires dans le but de soutenir la mission des Œuvres d’offrir aux jeunes un encadrement individualisé dans un environnement sain et cohérent. L'engagement envers cette cause est inestimable pour ces jeunes et contribue à la pérennité des Œuvres Jean Lafrance. Pour plus d’information ou vous procurer un billet: lesoeuvresjeanlafrance.ca