Les changements climatiques profitent à nos érablières

Le réchauffement climatique pourrait favoriser la migration de l’érable à sucre vers le nord, donnant un élan de plus à la production de sirop d’érable au Québec.

Selon les Producteurs acéricoles du Québec (PPQ), les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie possèdent le plus fort potentiel acéricole dans les forêts publiques de la province, avec les Laurentides et l’Outaouais ces prochaines années.

Photo Mathieu-Robert Sauvé

L’érable à sucre étend vers le nord son aire de distribution, car le climat y est favorable. L’arbre emblématique du pays se retrouve de plus en plus là où l’épinette dominait jadis. De nouvelles opportunités de production sont même envisageables jusqu’au Témiscamingue.

Prévu par les experts

Dès 2016, le groupe de recherche Ouranos prédisait une augmentation de la production québécoise en raison du réchauffement climatique.

À la fin du 19e siècle, les États-Unis étaient responsables d’environ 80 % de la production mondiale de sirop d’érable, tandis que le Canada n’en accaparait que 20%. Ces parts de marché se sont graduellement inversées. Le sirop du Québec représente 72% de la production mondiale.

« Les hivers plus doux qu’on connaît désavantagent nos concurrents du nord des États-Unis », résume Joël Vaudeville, porte-parole des PPQ, un syndicat qui regroupe 13 300 membres dans 8000 entreprises. La production de sirop a quand même besoin de nuits sous le point de congélation.

Photo Mathieu-Robert Sauvé

D’autres recherches

Bien que les Québécois exploitent commercialement depuis le 19e siècle cet or liquide à la suite des techniques développées par les autochtones, il y a encore beaucoup de mystères dans l’art de recueillir la sève des érables.

Un diplômé de Cambridge, en Angleterre, qui mène parallèlement des recherches à l’Université Harvard, s’est établi au Québec pour mieux documenter les érables à sucre.

S’enfonçant dans un bon mètre de neige, Tim Rademacher recueille chaque jour l’eau de 45 érables dans un boisé que des amis ont acquis l’an dernier pour lancer une érablière à deux kilomètres de la ville de L’Assomption, dans Lanaudière.

« Je prends des mesures du taux de sucre produit par des arbres de différentes tailles pour mieux connaître la méthode optimale de récolte », explique-t-il au Journal. Il a visité sa première cabane à sucre à l’occasion d’un séjour d’immersion à l’âge de 15 ans. Une visite qui a changé sa vie.

Tim Rademacher mène aussi des recherches sur le pin blanc et le chêne rouge.

Les acériculteurs déplorent le manque d’écoute de Québec

Au lieu de faire du sirop, les plus beaux érables sont transformés en planches, déplorent les Producteurs acéricoles du Québec.

Les producteurs veulent avoir accès à 200 000 hectares de forêt publique, mais le gouvernement leur en accorde huit fois moins, soit 24 000 hectares.

« L’acériculture est une industrie durable et rentable, mais la nouvelle ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Maïté Blanchette Vézina, refuse de nous écouter », déplore Justin Plourde, vice-président pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Elle brille par son absence

La ministre, pourtant responsable de cette région pour la Coalition Avenir Québec, a brillé par son absence au lancement de la saison des sucres le 23 février à Plessisville, en Mauricie, dit-il.

On y inaugurait le troisième bâtiment de la « réserve stratégique mondiale de sirop d’érable ».

Les acériculteurs déplorent que l’industrie forestière accapare la part du lion des droits de coupe sur les immenses terres publiques du Québec.

Les producteurs de l’érable proposent non pas de couper les arbres, mais de les aménager afin d’en extraire l’eau au printemps.

Le nouveau président de l’Association, Luc Goulet, déplorait à son élection en août 2022 que l’industrie du bois de sciage privait de nombreux producteurs d’arbres qui auraient pu être entaillés pendant 50 ans.

Succès sans précédent

Les « beaux érables de plus de 40 centimètres de diamètre » sur les terres publiques sont coupés pour produire « de la pâte ou du bois de chauffage », déplorait-il à La Voix du Sud, un hebdo de Lac-Etchemin.

Les demandes des acériculteurs arrivent au moment où les produits de l’érable connaissent un succès sans précédent. Les réserves de 105 millions de livres de sirop ont fondu à 90 % au cours des deux dernières années.

« La pandémie a même relancé la vente de nos produits. On dirait que les gens ont repris goût à la cuisine au sirop d’érable durant le confinement », dit Justin Plourde qui voit l’avenir de son industrie avec optimisme, lui-même propriétaire d’une érablière de 37 000 entailles au Témiscouata.