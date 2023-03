Les jeux du Québec: des femmes inspirantes

La présentation des Jeux du Québec qui se terminent samedi à Rivière-du-Loup a permis de constater comment les femmes prennent de plus en plus leur place dans le sport amateur. Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes qui se tenait cette semaine, voici le parcours de quatre femmes inspirantes qui ont réussi sur le plan sportif, personnel et professionnel.

La grande dame du plongeon

Photo d’archives, le journal

Sylvie Bernier est aux athlètes féminines ce que Gaétan Boucher est aux athlètes masculins. En 1984 à Los Angeles, la jeune plongeuse a d’ailleurs marché dans les pas du patineur qui venait de virer le Québec à l’envers avec ses performances à Sarajevo.

Comme bien des sportifs, pour Sylvie Bernier tout avait commencé aux Jeux du Québec en 1975 à Trois-Rivières.

Celle qui avait 11 ans à l’époque ne se souvient pas de sa compétition, elle ne souvient pas de son résultat, mais elle se souvient de tout le reste : le transport, les amis, le plaisir et l’honneur de représenter sa région.

« Les Jeux du Québec c’est beaucoup de premières expériences. Un premier vrai voyage en autobus, première fois dans une équipe, de dormir dans les dortoirs loin de la maison, c’est vraiment ça qui reste gravé dans ma mémoire », se rappelle la plongeuse.

Des jeunes qui bougent

D’ailleurs, Sylvie Bernier préfère dire un jeune qui pratique du sport plutôt qu’un athlète.

« Pour moi, les Jeux du Québec, c’est un jeune qui bouge, qui se développe, qui se motive à atteindre ses propres objectifs. C’est important dans le cheminement d’un jeune », mentionne la femme de 59 ans qui a porté plusieurs chapeaux au fil des années pour faire la promotion des Jeux du Québec.

Native de Sainte-Foy, Sylvie Bernier a grimpé les échelons très rapidement. À 12 ans, elle était déjà dans l’équipe canadienne junior et représentait le pays sur la scène internationale. À 15 ans, elle était de toutes les compétitions avec les adultes.

« Je pleurais »

Elle raconte qu’un de ses plus beaux souvenirs, c’est quand Gaétan Boucher a remporté sa première médaille d’or aux Olympiques.

« J’étais devant ma petite télé avec des antennes et je pleurais. »

C’est alors qu’elle a appelé Pierre Lacroix, l’agent du patineur qui est aussi devenu son agent, lui mentionnant qu’elle voulait parler au gagnant.

« Gaétan a pris le temps, on est allé manger et tout le monde le félicitait, les bouteilles de champagne arrivaient sur la table et j’ai dit : un jour, la bouteille de champagne va être pour moi », se souvient la championne en riant.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, Sylvie Bernier est retournée à l’école en 2009 pour faire une maîtrise en gestion à l’Université McGill. Depuis sa retraite du plongeon au lendemain de sa victoire à Los Angeles, elle est impliquée dans la promotion des saines habitudes de vie.

Une ambassadrice pour le Bas-Saint-Laurent

Photo Louis Deschênes

Olympienne, pharmacienne-propriétaire, mère de famille et femme de cœur, Marie-Pier Boudreau Gagnon avait tous les éléments nécessaires pour assurer la coprésidence des Jeux du Québec présentés cette semaine à Rivière-du-Loup.

À six ans, elle disait déjà à ses parents qu’elle deviendrait une athlète olympique, mais c’est en regardant Sylvie Fréchette aux Jeux de Barcelone en 1992 que le déclic s’est produit.

Elle se met au travail et, en 1995, la jeune Marie-Pier prend la direction de Sherbrooke pour participer à ses premiers Jeux du Québec.

« Ça m’a vraiment donné la piqûre. De représenter ma région, c’était toute une fierté et pour moi ç’a été un tremplin, ça m’a donné le goût de continuer », explique-t-elle.

Sa détermination est remarquée et elle quitte le nid familial pour nager avec les meilleures de son âge à Montréal. Elle rafle tout en 1999 avec trois médailles à ses deuxièmes Jeux.

Efforts récompensés

La Louperivoise continue de trimer dur et ses efforts sont finalement récompensés en 2008 lorsqu’elle réalise son rêve de petite fille et participe aux Jeux olympiques à Pékin.

Ses meilleurs résultats, Marie-Pier Boudreau Gagnon les réussit à la Coupe du monde de 2010 avec quatre médailles. Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, elle termine au quatrième rang à deux reprises derrière les puissances mondiales.

Quelques semaines seulement après Londres, l’athlète tourne définitivement la page sur sa carrière de nageuse et commence une nouvelle vie sur les bancs d’école.

Aujourd’hui, elle reconnaît que la transition a été extrêmement difficile.

« Je me définissais que par le sport, le gros de ma vie c’est Marie-Pier la sportive », admet-elle.

Toutefois, elle peut dire que c’est mission accomplie puisqu’elle est une professionnelle et une femme d’affaires respectée à titre de pharmacienne-propriétaire à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui se situe à une dizaine de minutes de Rivière-du-Loup.

Mère de trois jeunes filles, dont des jumelles, Marie-Pier Boudreau Gagnon réussit également à concilier le travail et la famille.

Une athlète des Jeux devenue ministre

Photo d’archives, Chantal Poirier

Isabelle Charest n’avait que quelques mois seulement lorsque les premiers Jeux du Québec sont débarqués dans sa région natale du Bas-Saint-Laurent en 1971. À ce moment, elle était loin de se douter que le sport allait prendre autant de place dans sa vie.

Aujourd’hui, elle est non seulement l’ancienne athlète avec trois médailles olympiques en poche, mais elle est madame la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air qui sera de la cérémonie de clôture en fin de journée à Rivière-du-Loup.

Celle qui a pratiqué le patinage de vitesse courte piste raconte que sa seule participation aux Jeux du Québec en soccer en 1983 avait soulevé une petite controverse puisqu’elle était qualifiée dans deux équipes en raison d’un déménagement.

Finalement elle jouera avec la formation de l’Est-du-Québec malgré un protêt formulé par une équipe de Montréal parce qu’on voulait l’empêcher de jouer.

« J’étais contente parce que quitter Rimouski à 12 ans ce n’était pas évident, et de pouvoir participer aux Jeux du Québec avec mes amis, c’était un bel événement », se rappelle Isabelle Charest.

« À Sept-Îles, en plus, c’était ma première fois en avion, on est avec nos coéquipiers, c’est une belle expérience [...] Avec le recul, la fraternité et le sentiment d’appartenance se comparent aux Jeux olympiques », ajoute la ministre.

L’Impact de Gaétan Boucher

Très jeune, Isabelle Charest a chaussé les patins, mais elle rappelle que le patinage de vitesse n’était pas aussi populaire à l’époque. Les performances du grand Gaétan Boucher aux Jeux olympiques de Sarajevo ont tout changé.

« Avant 1984 quand je parlais de patinage de vitesse, les gens ne savaient pas ce que je faisais », raconte-t-elle en riant.

L’arrivée du patinage courte piste aux Olympiques a également permis à plusieurs jeunes Québécois de rêver à la plus grande compétition de sport au monde.

Et cette première étincelle, elle l’avait vécue en 1983.

« Les Jeux du Québec : ça m’a donné envie de vivre les grandes émotions que le sport peut amener. Ça m’a aussi montré à quel point j’aimais faire partie d’une équipe. »

Réussir sa vie après les Olympiques

Photo fournie par Guylaine Cloutier

Participante à trois Jeux olympiques et diplômée de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), la nageuse Guylaine Cloutier est une source d’inspiration pour toutes les athlètes, mais particulièrement pour ses filles, qui suivent les traces de leur mère.

« Les Jeux du Québec : c’est la première marche vers l’excellence », lance Guylaine Cloutier, maintenant âgée de 51 ans, qui garde de très beaux souvenirs de ses deux participations en 1981 à Hull et en 1983 à Sept-Îles.

Faut dire que la petite fille de Montmagny s’est rapidement fait remarquer. À 9 ans, tout le monde parlait de cette jeune qui battait tous les records et se rapprochait déjà des temps des meilleures nageuses au pays.

« Les gens disaient : elle sort d’où, elle ? C’est là que j’ai fait mes premières entrevues. Je ne me souviens plus trop qu’est-ce que je leur disais du haut de mes 9 ans », rigole la championne canadienne de brasse à 17 reprises.

Après sa deuxième participation à la grande compétition provinciale à 11 ans, elle est passée d’athlète aux Jeux du Québec -à membre de l’équipe nationale junior en quelques mois seulement. À 13 ans, elle nageait déjà avec les meilleures Canadiennes au niveau senior.

Famille et travail

Après trois participations aux Jeux olympiques, en 1988 à Séoul, en 1992 à Barcelone – où elle termine en quatrième position – et en 1996 à Atlanta, Guylaine Cloutier commence à penser à son après-carrière. Comme les blessures la font souffrir, elle quitte la compétition encore toute jeune, à 25 ans.

« Je voulais partir au sommet, et avec mes études j’avais déjà une offre sur la table », raconte celle qui travaille présentement dans l’industrie pharmaceutique.

Guylaine Cloutier voulait également réussir sa vie après les Olympiques et fonder une famille. La conjointe du nageur Markian Kovaluk a été comblée par la naissance de ses deux filles.

Aujourd’hui, Alexia et Eva, qui ont participé aux Jeux du Québec à Thetford Mines en 2018, tentent de se démarquer et de tracer leur propre chemin en natation. Les deux seront d’ailleurs des essais en vue d’un championnat de la Coupe du monde à la fin du mois.