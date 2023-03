LHJMQ: L’Océanic encaisse un 5e revers consécutif

L’Océanic a vu les Voltigeurs inscrire trois buts en troisième période pour se diriger vers un gain de 3-2 vendredi soir à Drummondville. La formation rimouskoise a ainsi subi un 5e revers consécutif.

• À lire aussi: Rocket: Pierrick Dubé joue les héros

• À lire aussi: Théo Rochette écrit l’histoire et mène les Remparts à bon port

Luka Verreault et Mathis Aguilar ont fait bouger les cordages pour les visiteurs.

La réplique est venue de Tyler Peddle, Jérémy Lapointe et Manix Landry.

«C’est un match qui ne me plait pas du tout. Nous avons été dominés par une des défensives le plus poreuses du circuit. Nous n’avons pas généré d’attaque. On a perdu nos batailles. C’est comme si on venait de jouer quatre ou cinq matchs en ligne. Nos vétérans sont dans un passage à vide. Notre avantage numérique est inqualifiable. Le seul point positif de nos deux derniers matchs, c’est la tenue de nos deux gardiens», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

18 arrêts de Gabriel Robert en première

Même si ce n’était pas tous des tirs dangereux, le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert, a été la grande vedette de la première période avec 18 arrêts sur les 18 tirs des Voltigeurs.

L’Océanic a testé le gardien des Voltigeurs, Riley Mercer à seulement quatre reprises, incluant une supériorité numérique qui n’a absolument rien généré.

L’Océanic en avance après deux périodes

L’Océanic a joué avec plus de mordant en deuxième moitié de deuxième période. Après un poteau frappé par Jan Sprynar sur une belle passe de Luka Verreault, ce dernier a ouvert la marque avec un but chanceux lorsque sa remise de derrière le filet a frappé le gardien Riley Mercer avant de pénétrer dans le filet. Un 16e cette saison pour l’attaquant de 20 ans sur des passes de Béland et Aguilar. « Un gros but pour Verreault qui n’avait pas marqué depuis un bout de temps », a mentionné son entraîneur.

En début de période, Shawn Pearson a regagné le vestiaire après avoir reçu un coup au visage de Manix Landry non pénalisé. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

Trois buts des Voltigeurs en troisième

Les Voltigeurs ont créé l’égalité en début de troisième période sur un tir de Tyler Peddle (20e) en avantage numérique que Gabriel Robert a échappé. Jérémy Lapointe a donné les devants aux Voltigeurs sur un lancer de punition. En fin de 3e, Manix Landry a doublé l’avance des locaux lorsqu’il a battu Gabriel Robert entre les jambières sur une descente à deux contre un. Mathis Aguilar a réduit l’écart à un but avec 36 secondes à faire, mais ce fut trop peu et trop tard.

En bref